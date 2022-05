Cerro Porteño vs. Olimpia: para Recanate, Cerro es favorito y tiene invitación para un palco

“Estoy palpitando el partido de hoy que será muy duro, es más fácil tener que empatar que ganar dos a cero, pero estamos optimistas y confiados que podamos sacar un resultado hoy”, afirmó Recanate a la 730 AM, ABC Cardinal.

Cree que Cerro Porteño es favorito. “Creo que no pasa por lo futbolístico, el favorito termina no siéndolo, hay que jugar el partido y ver lo que pasa. Cerro llega como favorito porque está con más puntos y por la goleada del domingo, tiene un tiempo de trabajo mayor que Olimpia”.

Fue consultado por los trabajos de Julio César Cáceres y Miguel Cardona. “Le veo bien a Cáceres, me gusta mucho, tiene todo mi apoyo, está trabajando muy bien. Es un trabajo heroico el del presidente Cardona, me sacó el sombrero, no me sorprendió porque tenía buenas referencias de él. Sería bueno que la gente acceda a los detalles de la historia”.

Aseguró que le golpeó la ida de Roque Santa Cruz a Libertad. “Me golpeó como hincha la ida de Roque a Libertad, no esperaba que vaya a otro club, era un ídolo del Olimpia. Para muchos dejó de ser ídolo”.

Por último, señaló que tiene una invitación de un amigo cerrista para ir a su palco a ver el partido. “Tengo una invitación de un amigo cerrista para ir a su palco. Mi sobrino es un cerrista fanático y va a estar también en el palco es otro de los invitados”, concluyó.