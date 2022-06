12 de Octubre vs. Cerro Porteño: el Ciclón no se baja de la pelea

El 12 de Octubre hizo de local en el Defensores para recibir a un Cerro Porteño que estaba obligado a ganar para no dejar escapar a Libertad que había derrotado a Guaireña el viernes. El Ciclón tenía que ganar para mantenerse a cuatro puntos del líder.

Como era de esperarse, fue Cerro Porteño el dueño del balón en los primeros minutos de juego, claro que eso no hizo que las llegadas frente al arco de Silva sean de manera continua. A los dos minutos fue Marcelo Moreno Martins el que intentó con una chilena, pero el árbitro cobró falta por jugada peligrosa.

Cerro estaba tocando bien la pelota desde la salida con Jean Fernandes, pero le faltaba precisión adelante para complicar a los defensores del 12 de Octubre que estaban bien parados atrás. Los de Itauguá apelaron a los contragolpes.

El 12 de Octubre llegó a los 12 minutos con una jugada por derecha y el centro al medio donde apareció para rematar Jorge González. Jean Fernandes estuvo atento para sacar el balón. Después volvió a llegar Cerro con una serie de toques y un remate de Cardozo Lucena que dio en el techo del arco.

Hubo momentos en los que Cerro se equivocó mucho en la salida y los jugadores del 12 de Octubre ya estaban atentos para sorprender. En una ocasión fue Dionicio Pérez el que quiso sorprender tras una mala salida de Cardozo Lucena y Duarte. El balón se fue afuera.

El primer tiempo no tuvo muchas más emociones, lo de Cerro Porteño se tornaba previsible ante un 12 de Octubre bien parado atrás, con Aquino y Fariña que no estaban creando fútbol y los laterales que no marcaban la diferencia con sus subidas, principalmente por la izquierda, donde Alan Rodríguez no estaba jugando bien.

Los entrenadores optaron por continuar con los mismos jugadores en el inicio del segundo tiempo y los primeros minutos ninguno de los dos equipos tuvo más el balón y tampoco hubo llegadas claras.

Fue Cerro el primero que intentó una llegada con riesgo cuando Ángel Cardozo Lucena intentó un remate desde fuera del área. El balón se fue lejos del arco. Contestó el 12 de Octubre y Aldo Vera casi llegó al gol al encontrar el balón saliendo del área y con Jean sin poder intervenir.

Francisco Arce hizo ingresar a Fernando Romero y Fernando Ovelar, sacó a Moreno Martins y Galeano. Ovelar ingresó bien y fue el encargado de generar las llegadas más claras para el Ciclón. 12 de Octubre también llegó con peligro demostrando que tenía con qué dañar al rival.

Alfio Oviedo fue el tercer cambio de Cerro Porteño y al minuto ya tuvo la ocasión de anotar en una gran jugada de Ovelar, el remate de delantero pegó en Dávalos y llegó a las manos de Silva. Fernando Romero también se perdió el primero cuando ingresó solo al área.

Cerro no podía llegar al gol hasta que cerca de los 70 minutos se vino una buena jugada por el medio, el pase metido entre los defensores para Romero que remató y Alfio Oviedo estuvo atento para empujar el balón y anotar el primero para el Ciclón.

Pero minutos después se produjo la falta de Alberto Espínola sobre Nelson Sanabria y el árbitro expulsó al lateral del Ciclón. Allí el 12 de Octubre se fue con todo al ataque en busca de la igualdad.

Buscó, pero no pudo llegar al empate el equipo del 12 de Octubre, mientras que Cerro Porteño, sufriendo, ganó y sigue en la pelea por lograr el título de campeón del torneo Apertura.