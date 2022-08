Tacuary pasa sufriendo en la Copa Paraguay

El elenco comandado por Iván Almeida, quien dio lugar a los que no juegan regularmente, asumió su condición de favorito, tomando el protagonismo en las acciones del juego, imponiendo la posesión del esférico, teniendo a Emanuel Biancucchi como el abanderado en ese menester. Por su parte, el monarca del departamento de Itapúa, conoció sus limitaciones y se propuso a intentar tener como prioridad el orden y la disciplina táctica para la faceta defensiva.

El partido no lució en cuanto a la estética y eso se tradujo en la escasez de generación de peligro. Tal es así, que el equipo de barrio Jara recurrió a la pelota parada como vía para llegar al tanto del desnivel, en la media hora de juego, un tiro de esquina de Emanuel Biancucchi cayó en el borde del área chica y encontró la posición del zaguero central Fredy Guerrero, este con un golpe de cabeza sacó provecho de la mala salida del portero Aldo Villalba, quien en su afán de rechazar con el puño, fue anticipado por el marcador central.

Luego de ese tanto, el “Tacua” intentó manejar el partido conservando la mínima diferencia, pero a tres minutos de la conclusión del juego, el elenco de tierra adentro, llegó al empate, gracias a una inspiración de Mauro Sánchez, quien recostado por el sector izquierdo recibió el pase de Fredy Morales, enganchó con la zurda, escapó de la marca de Jiuliano Gavilán y definió con el pie diestro, al ángulo más lejano de Aldo Bareiro.

Con ese resultado, fueron a la tanda de penales, en la que el representante de la máxima categoría demostró mayor efectividad que Juventud, que fue el último equipo de UFI participante de la cuarta edición del torneo de integración. En octavos de final, Tacuary se medirá con Sportivo Iteño.

Clásico, uno de los cruces en octavos

El clásico “blanco y negro” entre Olimpia y Libertad es uno de los enfrentamientos en la fase de los octavos de final de la Copa Paraguay.

La cuarta edición del torneo de integración de la APF tendrá el tercer enfrentamiento entre liberteños y olimpistas: el primer duelo se dio en el año 2018, en la primera versión del certamen, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final, instancia en la que el Franjeado eliminó al Gumarelo imponiéndose por 1-0, con el tanto de Roque Santa Cruz.

El duelo más reciente se registró en la temporada anterior, en las semifinales, fase en la que nuevamente el “Decano” se quedó con la clasificación haciéndose valer de la efectividad en la tanda de penales, luego del empate 1-1 en los noventa.

* Los juegos de octavos de final: Olimpia vs. Libertad; General Caballero JLM vs. Guaraní; Sol de América vs. Nacional; Sportivo Iteño vs. Tacuary; Rubio Ñu vs. 12 de Octubre de Itauguá; Resistencia vs. Atlético Tembetary; Guaireña vs. General Caballero ZC; Benjamín Aceval vs. Ameliano.