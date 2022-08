Tacuary 1 - Resistencia 1: Poco juego con empate

Tacuary no aguantó hasta el final

El arranque fue auspicioso en cuanto a propuesta de los equipos con intercambio de ataques, haciendo animado el encuentro pero eso cambió en un cuarto de hora.

El control y la postura ambiciosa fue del equipo local que fue creado situaciones que si bien no eran claras, insistía buscando la posibilidad de abrir el marcador pero no tuvo puntada final. Siguió acercándose el dueño de casa que tomó el control del juego y tuvo varias llegadas con diferentes argumentos, media distancia, asociaciones en los metros finales o alguna pelota parada pero no prosperó para mostrarse efectivo.

Y también el trabajo del arquero Dos Santos en el visitante evitó que su arco sea vulnerado, con algunas intervenciones quemantes.

Cuando se iba la primera fracción, Bareiro el capitán del equipo de Almeida, vio la roja directa por una jugada que fue muy protestada.

En la complementaria cuando parecía que ante la superioridad el protagonismo sería de Resistencia, llegó una rápida acción de Valdez que definió sobre el arquero brasileño pero el delantero cayó para que se cobre el penal que resolvió de buena forma Ortega para el anfitrión.

Con poco fútbol fue empujando el perdedor buscando el empate que se volvía cada vez más complicado ante una sólida defensa del albinegro que en la recta final se quedó con nueve hombres por la expulsión de Valdez.

Al llegar a tiempo cumplido, una pelota al área fue rechazada a medias por la defensa de Tacuary y lo aprovechó Recalde para poner la igualdad en un partido muy pausado en todo momento.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)