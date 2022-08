Sol de América 2 - Guaireña 0: Fuerza azul goza en casa

Castigó al rival que no pudo exigir más

Con una cancha en impecables condiciones uno se ilusiona con un gran juego, con un alto nivel de movimientos y velocidad, pero fue una situación que no se dio en el desarrollo del partido porque no tuvo mucha intensidad y dentro del vuelo de los equipos, el local salió a buscar el gol de inicio pero dentro de su insistencia no podía crear una situación clara y el rival en sus respuestas tampoco pudo pisar el área con mucha gente, teniendo ambos cuadros déficit en la elaboración y combinación de pases que sean más precisos para llegar al arco rival.

El juego se fue frenando cada vez más, volviéndose cortado y sin aproximaciones de peso. Al llegar a la media hora se fue expulsado Víctor Ayala que tras un balón dividido, realizó un movimiento adicional con el brazo al rostro del rival que no fue violento pero que para el VAR fue una jugada brusca que protestó todo Guaireña. Y ya en la recta final de la primera fracción, con un Sol jugado en ataque aprovechando la superioridad numérica, pudo abrir la cancha por derecha y tras centro de Barrios, el juvenil Óscar Coronel pudo conectar de cabeza para vencer al arquero Espínola y establecer la ventaja para el dueño de casa.

En la complementaria el perdedor se reacomodó y buscó empatar en inferioridad pero le costó tener una chance clara y se aferró a alguna pelota parada y por esa vía, derribaron a Viera en el área y ni el árbitro ni el VAR se percataron de la acción.

Sol con espacios tuvo algunas posiblidades que no supo resolver con las decisiones en los metros finales, dejando la sensación de dramatismo al partido.

En una exagerada determinación de los jueces, también se fue expulsado Ocampos en el cuadro de Villarica y con esto dejó destrozado a la visita.

El danzarín amplió el marcador con el tanto del venezolano Moreno que se estrenó como goleador en nuestro fútbol para asegurar la victoria azul.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)