Resistencia vs. Ameliano: “resistencia” y contundencia hacen la diferencia

El equipo de Humberto García fue amo y señor del primer tiempo, aunque contaba con un serio problema de efectividad. Aldo Maíz, Alejandro Samudio y Leandro Incorvaia, protagonizaron las llegadas más claras en los primeros minutos, que se perdieron afuera o fueron desactivadas por Rhuan Dos Santos.

La defensa de Resistencia era principal preocupación de Roberto Torres, no solamente se encontraba en un estado de pasividad desmedida, sino que también provocó una serie de errores no forzados, ante un rival que no necesitaba muchos toques para general peligro.

Sobre el final del primer tiempo, contra todo pronóstico inicial, Resistencia llegó a la apertura en el marcador. Fernando Esobar levantó un centro al corazón del área, Diego Martínez se anticipa al defensor y al arquero, mete un taco y abre el partido a los 42 minutos. Humberto García no lo podía creer.

Ameliano se sintió tocado y generó una llegada sacando del medio con Antonio Oviedo, pero el equipo celeste volvió a pegar un baldazo de agua fría, con un verdadero golazo.

Fernando Escobar capturó una pelota perdida en la salida, focalizó a un Jorge Chena adelantado y sacó un bombazo desde la media cancha para poner el 2-0 a los 46 minutos. Con semejante obra de arte, se cerró un intenso y cambiante primer tiempo.

El segundo tiempo le devolvió algo de justicia al partido, con el descuento prematuro de Ameliano. Aldo Maíz realizó un gran desborde por banda izquierda y asistió a Alejandro Samudio, que llegó de atrás y empató el compromiso a los 49 minutos.

El pico más alto del espectáculo se vivió posterior al descuento de la V azulada, cuando ambos equipos intercambiaron llegadas y dejaron la sensación de que el gol estaba al caer.

Llegando a la mitad del complemento, Ameliano volvió a ser el equipo que más buscó e intentó reponerse al marcador, mientras Roberto Torres realizó una serie de cambios defensivos. Elías Sarquis fue el protagonista de una de las llegadas más claras sobre el final, definiendo afuera con el arco en blanco en una atropellada.

El triángulo rojo hizo honor a su nombre y “resistió” las arremetidas finales del Ameliano, logrando una importante victoria en busca de esa regularidad con la que se destacó en el Apertura. El equipo de Roberto Torres iguala al de Humberto García en la tabla de posiciones, ambos con 9 puntos, pero con la V azulada comprometida con descenso.