Cerro Porteño: Están los que no siguen y lo de Churín, gusta mucho

“Hablé con los que no van a continuar, con los que definimos en la reunión, hablé con Rodrigo Muñoz, con Carlos Rolón, con Williams Riveros, con Alfio Oviedo, de los que estaban en esas cuestiones contractuales. Antonio Galeano es el único, que van a intentar los directivos, conseguir una prórroga para su continuidad”, aclaró.

Lea más: Wildo Alonso, primer fichaje de General Caballero

El técnico del Ciclón manifestó el deseo de poder contar con Diego Churín: “Lo de Diego a mí me encantaría, pregunté y me dijeron que no había nada”.

Arce pidió la vuelta del volante Wilder Viera, quien estaba a préstamo en General Caballero de Mallorquín, donde a base de buen rendimiento, pudo forzar su vuelta a la institución. “Solicitamos que vuelva Wilder Viera, de venida del interior charlé con él vía telefónica informándole eso y mostrando nuestro beneplácito por el rendimiento que tuvo, porque la idea cuando sugerimos que vaya prestado era esa”, expresó.