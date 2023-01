No salió lo planificado en Olimpia

El estratega expresó que pese a la mejoría en la etapa complementaria, no pudieron nivelar el marcador. “Modificamos con el ingreso de Hugo Fernández, en el segundo tiempo, mejoramos mucho y no nos alcanzó, tuvimos oportunidades para marcar goles y no lo hicimos. El rival jugó como tenía que ser: una final, nosotros no encontramos el camino en el primer tiempo para poder superar al adversario”.

Con relación al cambio de dispositivo táctico, el técnico franjeado expresó. “Intentamos con la frescura de Alejandro Silva tratar de ganar por la banda, en algunos momentos entraba en el medio. Por las características del rival, optamos por tener a Richard Ortiz como el encargado del inicio del juego y a Brian Montengro por los costados, solamente que no encontramos la forma en que veníamos entrenando”.