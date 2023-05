Guaireña se levanta a costa de Olimpia

El Decano, perdido en el Parque

El partido tuvo un arranque frenético, pese a las malas condiciones climáticas que hacen que las canchas se resientan, más aún la de Villarrica, que de hecho no es de las mejores.

Lea más: El Decano pierde en el Parque

La clave fue la actitud del equipo local, que con menos herramientas planteó el golpe por golpe y le fue bien, porque no solo pudo mantener su valla en cero en la etapa inicial sino que golpeó arriba.

La propuesta olimpista de un solo delantero no pega ni con chicle, con un mediocampo superpoblado. El comentario que refiere que Diego Aguirre aún no le conoce a sus jugadores debe ser desechado. El uruguayo tiene un tiempo suficiente para explotar las cualidades de sus dirigidos.

A la ausencia del capitán Richard Ortiz se sumó la tempranera salida por lesión muscular de Diego Gómez, por lo que la contención franjeada quedó debilitada. Además se sumaron las grietas defensivas.

Que te hagan un gol desde la salida de un lateral es como una puñalada. Lanzamiento manual de Alborno, silenciosa recepción de pecho del “Mudo” Valdez y asistencia a Marcelo Acosta para la definición de primera. Los del fondo olimpista se convirtieron en back poste.

La ocasión más clara para igualar fue desperdiciada por Bruera, frente a la portería. Era más fácil embocar que errar, pero cuando los astros no se alinean, pasan estas cosas.

En la complementaria, con los cambios Olimpia mejoró en actitud, pero no en juego. Atacó a los ponchazos y convirtió en figura al portero argentino Finochietto, quien desvió un cabezazo a quemarropas de Paiva. Un elenco perdido como su entrenador, que no encuentra la manera de enderezar el rumbo futbolístico.

Con entrega y después de superar algunos sofocones, Guaireña pudo cantar victoria por primera vez en seis juegos bajo el comando de Luciano Theiler. Su anterior triunfo se había dado bajo la conducción de Roberto Torres.

El Decano llega herido al clásico. Su desempeño en la capital del cuarto departamento fue malísimo y su ubicación en la clasificación marca a las claras su pobre presente en el plano local. La campaña regular en la Copa Libertadores maquilla muchas cosas.

Olveira, aliento a distancia

El uruguayo Gastón Hernán Olveira (30 años) se perdió el partido de anoche de Olimpia contra Guaireña en Villarrica, por lo que debió conformarse con alentar a sus compañeros desde la distancia.

El golero presentó un cuadro febril. Tras las pruebas se detectó que tenía chikunguña. El departamento médico informó que debido a la enfermedad, el atleta no estará a disposición para la competencia inmediata. No estaría en el clásico sabatino contra Cerro Porteño en la Olla.

* El año franjeado. De los 20 oficiales en 2023, el Decano ganó siete, empató siete y perdió seis.

Silva: “Quedamos un poco lejos”

Alejandro Silva (33), quien ayer fue capitán de Olimpia ante la ausencia de Richard Ortiz, dijo que con la caída de ayer quedaron rezagados en el Apertura.

“Hay que reconocer que no estamos haciendo buenos partidos en el torneo local. No encontramos explicación. Hay que seguir metiendo. Quedamos un poco lejos de los punteros, pero esto sigue”, señaló el uruguayo.

“El primer tiempo no fue para nada bueno, el equipo no pudo conectar, no tuvo juego. Ellos, en una jugada aislada, terminan haciendo el gol por errores nuestros. Después se hizo difícil”, añadió el mediocampista franjeado.