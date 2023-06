Cardozo: “Morales tiene que venir convencido y con ambición”

“Yo lo vi a Morales cuando empezó a jugar en Cerro Porteño y sí, me llamó la atención, conozco a su representante y él me dijo que tenía un jugador que me parece mucho, pero aún no había debutado. Si viene convencido, con ambición y el sueño de conquistar México, puede llegar a ser un jugador interesante. Soy feliz cuando viene un paraguayo porque a Toluca siempre le va bien cuando viene un paraguayo. Estoy convencido que Toluca siempre tiene que tener un paraguayo”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

Consultado si cree que le parece, dijo. “Más o menos, me gusta la zancada que tiene, como se mueve en el área. Yo me fijo mucho en los movimientos del delantero, ahí veo si es goleador o no, hay dos tipos de centrodelanteros, aquel que pivotea bien, que sale del área a jugar y está el goleador, el que intuye bien, el que aparece siempre en el espacio donde nadie cree que va a llegar. Cuando llega un jugador a México siempre le hablo, le digo que tiene que ganarse un lugar y que venga con la ilusión de quedarse mucho tiempo, que venga a triunfar y dejar huellas importantes”, finalizó.