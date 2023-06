José Cardozo y la actualidad de la selección

“El fútbol es así, la gente es exigente en todos lados, el futbolista tiene que disfrutar de lo que hace, cuando entra en el campo de juego, dejar todo, puede jugar bien o mal, nadie sabe, el fútbol es muy cambiante. Lo que tenemos que buscar siempre es tener una buena selección, un buen grupo, buenos jugadores, para mí pasaron cosas raras en la elección de entrenadores y el entrenador es muy importante para el proyecto, hay que convencer al jugador del proyecto que hay. El camino es difícil, pero todos están preparados para lo que va a venir. La crítica es parte del juego”, afirmó Cardozo a la 730 AM, ABC Cardinal.

También habló de su paso por la selección y las veces que el público se tomaba con él. “Mi función era hacer goles, y eso yo tenía que hacer siempre que entraba dentro del campo de juego, podía jugar mal o bien, pero me exigían que haga goles. Tenía que ganar el cariño de la gente haciendo goles. Siempre defendí a muerte la camiseta de la selección y dejar todo en el campo de juego. Armar una selección no es tan sencillo como parece, Paraguay está bajo de nivel y hay que volver a construir una selección para ser de vuelta protagonista”.

Señaló que los experimentados deben hablar con Julio Enciso. “Veo que hay buenos jugadores, lo que tenemos que armar es un buen equipo. Escuché que estaban hablando de Enciso que es individualista y eso ya depende de los jugadores que hablen con él para jugar en equipo, eso te lleva a clasificar, hay que jugar para el equipo, para Paraguay”.

Paraguay debe jugar mejor

Para José Cardozo, el fútbol paraguayo debe mejorar, tiene que comenzar con la liga y seguir con la selección.

“Siempre fui crítico de nuestro fútbol, tenemos que jugar más al fútbol, ser más dinámicos, jugar con una intensidad diferente de lo que jugamos en nuestra liga, eso nos va a llevar a costarnos menos afuera y ser figura en el equipo. A mí me gusta que mi equipo juegue bien, que tenga la posesión de la pelota que no te lleva a ganar partidos, pero al tener la posesión de la pelota tenes el control del juego y al tener el control de juego ya depende de los jugadores para ganar el partido. Hay que buscar un equipo sólido”.

Al inicio de las eliminatorias ya no hay excusas. “Cuando empiecen las eliminatorias ya no hay excusas, hay que ganar. Venezuela se va y nos gana en casa porque juega mejor que nosotros, nos hacen correr detrás de la pelota. Nosotros no jugabamos bien, pero llegamos tres veces y hacíamos tres goles y defendíamos a muerte. La selección no va a mejorar mientras que no mejoremos nuestra liga y se ve en la Libertadores que solo pasó uno. En el fútbol paraguayo tenemos que mejorar”.

“Yo sufrí en lo técnico cuando salí de Paraguay porque trabajamos poco en la técnica y hoy día el jugador que no tiene técnica es difícil que juegue, estuve mucho tiempo fuera y cuando traes a un paraguayo le cuesta ser dinámico y jugar a dos toques, pero el culpable no es el jugador. Lo que tenemos que buscar es trabajar más con la gente joven”, concluyó.