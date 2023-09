Garnero en la selección: Con “Honor” y “Confianza”

El acto de presentación del nuevo técnico de la selección paraguaya, Daniel Garnero, tuvo de anfitrión al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison; y al director deportivo de la selección, Justo Wilmar Villar. Después de la bienvenida al nuevo técnico albirrojo, este aseguró que “soy muy respetuoso cuando llego a una institución, detrás de un escudo siempre hay historia, esta vez me toca el escudo de un país, una bandera. Me encantó el desafío, hay mucha ilusión. Puedo asegurar el compromiso”.

Ayer también fue propicio para familiarizarse con todo lo que dispone en el Centro de Alto Rendimiento en Ypané al tiempo de conversar con cada uno de los que hacen el día a día. A partir de hoy, de lleno a la elaboración de la lista pensando en los dos partidos del próximo combo: el 12 de octubre, en Buenos Aires, contra Argentina y luego frente a Bolivia, en el Defensores del Chaco, el 17, y con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

“Ir al Mundial es el objetivo clarísimo. Ahora voy a pensar en el combo que viene, lo que más me importa es pasar bien ese combo, sumar, para que ese objetivo esté más cerca”, manifestó Garnero.

El nuevo entrenador abre las puertas a todos los futbolistas que estén en condiciones y predispuestos a asumir el compromiso. En ese menester incluso se habló de Héctor Tito Villalba y vaya a saber si Tacuara Cardozo aparezca también.

“Ojalá que el día que me vaya de acá me vaya como me fui ayer de Libertad”, es el anhelo de Daniel Garnero aludiendo los logros con el Gumarelo. ¿Y Olimpia...?

Cada jugador en su lugar

“Yo quiero jugar con laterales que pasen en ataque, no pondría a un central de lateral y después van a ver que puede pasar como parte del juego. Los centrales quiero que sean centrales y los laterales quiero que sean laterales. No tratar de ir forzando en otras posiciones a los futbolistas. Donde mejor se sientan y rindan, que jueguen ahí”, advirtió ayer el técnico Daniel Garnero.

El nuevo entrenador albirrojo sostuvo que apuesta a un buen funcionamiento. “La verdad que a mí me gustaría tener un funcionamiento y el convencimiento del futbolista. Quiero ver un equipo sólido, que ataque y que sea efectivo y que quede bien parado. No me pongo como objetivo tirar tres centros al área y ganar de cabeza. Ojalá que hagan eso, pero no tengo como objetivo”.

La lista de reservados la debe firmar hoy.