Galeano continuó la línea del cuerpo técnico anterior

Ariel Galeano (27 años) debutó como entrenador de Libertad con una victoria 3-2 ante Nacional, juego para que el que no tuvo mucho tiempo de trabajo y así lo explicó en conferencia. “Casi tiempo para trabajar no tuvimos y no vamos a tener tampoco por la seguidilla de partidos que estamos teniendo. Preparar este partido fue no cambiar los tres años de trabajo del cuerpo técnico anterior para tratar de seguir con los resultados que estaban teniendo”.

Lea más: Nacional vs. Libertad: Comienzo positivo de la era post Garnero

A renglón seguido añadió: “Tenemos que dar mucho mérito al trabajo del cuerpo anterior, porque nosotros no tuvimos tiempo para preparar un partido. Entonces, lo fuimos coordinando en base a como los jugadores están acostumbrados a jugar”.

El próximo juego que deberá afrontar Galeano será el de regularización frente a Olimpia el próximo miércoles por la fecha 10. Para este encuentro no podrá contar con Álvaro Campuzano, suspendido por acumulación de tarjetas. Sobre esta situación, el DT gumarelo expresó: “Vamos a ver como se resolvieron en los partidos anteriores donde se presentaron situaciones similares para ver que solución tomar. Pero aparte de eso tendremos que ver quien llega en la mejor condición para ocupar ese lugar”.