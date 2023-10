Pumpido: “Un partido incómodo, pero el equipo lo supo resolver”

Nacional superó 2-1 a Sportivo Ameliano, un juego que tuvo a la intensa lluvia, el barró y los espejos de agua como protagonistas. “Se rescata al victoria y la entrega del equipo. El primer tiempo se pudo competir de manera normal y el segundo ya no fue fútbol, ya no se podía jugar. El equipo jugó un partido incómodo, pero lo supo resolver, que es lo más importante”, explicó Juan Pablo Pumpido, entrenador de la Academia.

En lo que respecta al juego y a su rival de turno, el DT explicó: “Sabíamos que Ameliano es un equipo experto en duelos en cuanto al segundo balón y se acomodaron mejor ante al estado de la cancha y dominaron el encuentro mediante juego largo. Ellos tiene jugadores más fuertes para ese tipo de duelos y estuvieron con más presencia en nuestra área, pero lo pudimos sostener”.

Para finalizar, el técnico argentino dio su opinión a la no suspensión del encuentro. “Sacando de lado el partido y el resultado, en las condiciones en la que estaba la cancha no se puede jugar. Se terminó el partido, lo ganamos, pero más allá de eso creo que el partido se tenía que haber parado porque no fue fútbol lo que se jugó en el segundo tiempo”.