Resultados de la cuarta fecha de las Juveniles

Los azulgranas vencieron a General Caballero 3-1 en Ypané, y volvieron a sumar de a tres.

El encuentro de Olimpia vs Sportivo Ameliano no se disputó por la participación de los franjeados en la Copa Libertadores Sub 20 y será reprogramado.

La quinta fecha arrancará este sábado, donde el líder, Cerro Porteño visitará a Libertad en Colegialito. Los gumarelos son los únicos escoltas con 9 puntos.

Resultados de la cuarta jornada:

GENERAL CABALLERO JLM 1 - CERRO PORTEÑO 3

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Joel Noguera y José Ruíz Díaz.

General Caballero JLM: Enzo Mendoza; Júnior Cantero, Alfredo Jara, Arístides Vera y Sergio Aquino (53′ Lidio Zorrilla); Blas Mendoza (53′ Alejandro Fleitas), Maximiliano Caballero (77′ Eric Santander), Enzo Rubiani y Marcos Caballero (62′ José Ojeda); Tobías Leite (62′ Iván Villamayor) y Jesús Ramírez. D.T.: Óscar Cáceres.

Cerro Porteño: Dylan Bobadilla; Christian Riquelme (ST Rodrigo Gómez), Julio Santacruz (ST Óscar López), Mauro Bogado y Tobías Marecos (68′ Júnior González); Nelson Eliseche (66′ Alan Romero), Julio Montiel, Enzo Cabrera (86′ Jorge Marcelino) y Néstor Salinas; Édgar Bobadilla y Alcides Ávalos. D.T.: Jorge Achucarro.

Goles: 8′ Marcos Caballero (GCJLM); 76′ Mauro Bogado, 91′ Néstor Salinas y 93′ Alcides Ávalos (CP).

Amonestados: 30′ Alfredo Jara y 77′ Maximiliano Caballero (GCJLM).

Expulsado: 58′ Alfredo Jara (GCJLM).

NACIONAL 1 – GUARANÍ 2

Cancha: CARDIF (Luque). Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Rodrigo González y Lucas Almada.

Nacional: Cristhian Giménez; René Aranda (60′ Jorge Acosta), Diego Ruíz, Fabricio Florentín y Julio Noguera; Álvaro Coronel (60′ Josías Melgarejo), Fabrizio Bergottini (78′ Bruno Fernández), Emilio Paredes (60′ Matías Ávalos) y Hermes Schmidt; Fabricio Sánchez y Hugo García (78′ Leandro Tucci). D.T.: Juan López.

Guaraní: Kevin Lezcano; Ignacio López, Alcides Domínguez, Tobías Jara y Lucas Gómez; Édgar Rolón (71′ Ever Coronel), Hernán Cardozo (71′ Leonardo Almirón), Arnaldo Galeano (85′ Fernando Rojas) y Santiago Acosta; Alexander Ruíz Díaz (59′ Juan Falcón) y Tadeo Sanabria (59′ José Doria). D.T.: Claudio Vargas.

Goles: 68′ Hugo García (N); 76′ y 95′ José Doria (G).

Amonestados: 22′ Kevin Lezcano y 96′ Juan Falcón (G).

TACUARY FBC 0 - SPORTIVO LUQUEÑO 1

Cancha: Parque Guasu - APF. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Félix Cantero y José Rodríguez.

Tacuary FBC: Giovanni Grisetti; Hernán Pinho (63′ Carlos Balbuena), Pedro Martínez, Giuliano Burgos, Alan Rodrigo Bento; Alan Tovias Bento, Josías Rodríguez (6′ Pedro Garcete (63′ Wilfrido Garcete)), Alexis Aguilera y Juan Ocampos (ST Gianluca Araujo); Alexis Vargas y Lucas Melgarejo (ST Vicente Mendoza). D.T.: Crispín Maciel.

Sportivo Luqueño: Raúl Pérez; Francisco Núñez, Antonio Zárate, Dimas Ávalos y Jonathan Díaz; Carlos Caballero (81′ Josías Melo), Javier Piris, Josías Bobadilla (72′ Thiago Acosta) y Carlos Gallardo (89′ Eder Alfonzo); Jorge Ortega y Arnaldo Florentín (72′ Esteban Chena). D.T.: Juan Escobar.

Gol: 70′ Carlos Gallardo (SL).

Amonestados: 63′ Giuliano Burgos, 89′ Carlos Balbuena y 94′ Pedro Martínez (TFBC); 2′ Dimas Ávalos, 63′ Arnaldo Florentín, 71′ Josías Bobadilla y 80′ Jorge Ortega (SL).

SOL DE AMÉRICA 1 - SPORTIVO TRINIDENSE 3

Cancha: Parque Guasu - APF. Árbitro: Ernesto Caballero. Asistentes: Néstor Sotto y Noel Duarte.

Sol de América: Kevin Benítez; Thiago Centurión, Alex Ríos, Nicolás Hebein y Víctor Viveros; Óscar Cardozo, Rodrigo Adorno (77′ Marcos Castellano), Atilio Brizueña (ST Juan Quintana) y Mateo Godoy (36′ Manfred Ríos); Diego Romero (ST Jeremia Guerrero) y Leandro Argüello (57′ Giuliano Fatecha). D.T.: Adolfo Fatecha.

Sportivo Trinidense: Alex Gómez; Camilo Figueredo (84′ Sergio Díaz), Enzo González, Enzo Báez y Albaro Lugo; Nilson Reyes (84′ Giovanni Villalba), Pedro Bogado, Tobías González y Mauricio Arriola (63′ Isaías Caballero); Thiago Báez (63′ Marco Arza) y Arnaldo Martínez (84′ Edilson Sosa). D.T.: José Franco.

Goles: 47′ Víctor Viveros (SA); 8′ Nilson Reyes, 35′ Tobías González y 92′ Albaro Lugo (ST).

Amonestados: 54′ Alex Gómez, 62′ Arnaldo Martínez, 62′ Camilo Figueredo, 84′ Nilson Reyes y 89′ Edilson Sosa (ST).

LIBERTAD 2 - SPORTIVO 2 DE MAYO 0

Cancha: Liberación. Árbitro: Carlos Chaparro. Asistentes: Carlos Sánchez y Gustavo Caballero.

Libertad: Pedro Ferreira; Tomy Arévalo (70′ José Cabrera), Enrique Franco, Tobías Vargas y Alexander Zorrilla; Adolfo Mendoza, Abel López (85′ Joshua Vera), Thiago Gómez (85′ Elías Gaona) y Josué Bazán (46′ Milciades Vargas); Rony Galeano (70′ Enzo Agüero) y Alan Alcaraz. D.T.: Juan Samudio.

Sportivo 2 de Mayo: Luis Meza; César Cano, Matías Aguayo, Aquiles Prieto y Darío Vázquez; Hiago Benites (64′ Matías Matiauda), Bruno Duarte (85′ Luís Benítez), Gilberto Icasatti (ST Víctor Giménez) y Nelson Valenzuela (ST Thiago Montania); Claudio Escobar y José Recalde (54′ Mauro Melgarejo). D.T.: Gustavo Alvarenga.

Goles: 22′ Alan Alcaraz y 39′ Josué Bazán (L).

Amonestados: 13′ Josué Bazán, 54′ Thiago Gómez, 69′ Enrique Franco y 78′ Abel López (L); 21′ Aquiles Prieto, 40′ Claudio Escobar y 89′ Mauro Melgarejo (2M).

Expulsado: 69′ Claudio Escobar (2M).

Posiciones: Cerro Porteño 12 puntos, Libertad 9, Sol de América 7, Guaraní y Sportivo Luqueño 6, Olimpia, Sportivo Ameliano, Sportivo Trinidense y Tacuary FBC 4, Nacional y General Caballero JLM 2 y Sportivo 2 de Mayo 1.

Goleadores:

Juan Candia (Olimpia), 3 goles

Rony Galeano (Libertad), 3

Próxima fecha:

Sportivo 2 de Mayo – Sol de América

Guaraní – Sportivo Ameliano

Cerro Porteño – Libertad

Sportivo Trinidense – Tacuary FBC

Olimpia – General Caballero JLM

Sportivo Luqueño – Nacional