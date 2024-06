Selección nacional: A Lima, con debutantes

En la mañana de ayer se entrenó en Ypané la plantilla que tuvo a mano el entrenador Daniel Garnero y en la formación base aparecieron Gustavo Velázquez y Alex Arce, dos caras nuevas en el ciclo. A las 20:30 es el horario del partido, en el estadio Monumental de Lima.

Lea más: Mundial Femenino Sub 20: Paraguay en el Grupo C

La tarea técnico táctica desplegada en la mañana de ayer dejó en la pizarra el equipo integrado por Carlos Coronel; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete y Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Mathías Villasanti y Matías Rojas; Alex Arce y Ramón Sosa. Con esto, Velázquez y Arce, se estrenarán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No se le ve al capitán Gustavo Gómez en la formación, a la consulta qué pasa con él, la respuesta fue que por precaución no entrenó fuerte ayer, por lo que está la duda si arranca o no el encuentro de mañana.

Después de la jornada decisiva de ayer en el campeonato casero, se unieron al grupo: Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Matías Espinoza, Néstor Giménez y Hernesto Caballero (Libertad), Fabrizio Peralta, Gabriel Aguayo (Cerro Porteño) y Derlis González (Olimpia).

Unas horas después del juego de preparación contra los peruanos, la delegación retorna inmediatamente mirando el juego contra Chile.