Este es el mensaje de la madre del presunto ladrón abatido a la fiscala y al autor del disparo

José Alcides Garozzo Lezcano perdió la vida el 19 de mayo pasado tras ingresar a la vivienda de Karim Abou Saleh, quien abatió al joven. El hecho ocurrió en Asunción y la Fiscalía determinó que el propietario de la casa actuó en “legítima defensa”.

A cuatro días del hecho, la madre de Garozzo, Nuri de Kim, escribió un mensaje dirigido a la fiscala Teresa Sosa como también al autor del disparo.

“Acá ven un joven que tenía una vida, una familia hermosa. Por cosas de la vida cómo muchos otros jóvenes él es una víctima más de las adicciones; entró en una casa, sí, está mal, pero no fue en legítima defensa. El disparo, señora fiscala, fue de costado, hasta parece que yo hago mejor su trabajo”, comenzó.

Incluso sostiene que la agente del Ministerio Público “ni miró” el cuerpo del joven mientras que la sociedad “les juzgan y los trata de basura a estos que son víctimas”.

“Ustedes no hacen nada”

La mujer también apuntó que “ustedes (en referencia a la Fiscalía) no hacen nada para encerrar a narcos o sicarios, porque este señor tampoco es un señor. ¿Investigó sus antecedentes?“, cuestionó.

“La sociedad se va fundiendo porque nadie hace el trabajo que tiene que hacer; solo les importa el dinero. Él (su hijo) ya cumplió su condena por lo que tenía, y sí, tenía orden de captura por prestación de alimentos. ¿Usted averiguó todo eso señora fiscala? Me dieron buena referencia de usted, pero viendo que cerró el caso con una mentira tan grande solo le puedo decir que da asco la justicia de ustedes y ojalá alguien haga algo para que no haya más víctimas así“, agregó.

También sostuvo que es prácticamente imposible combatir las adicciones sin centros o apoyo por parte del Estado, ya que “la Justicia apoya o fomenta a los narcos y asesinos”.

“¿Por qué en todo caso no le disparó en la pierna o algo y que pague su culpa? No, porque es un chespi no merece vivir, pero doy gracias a Dios que él y descansa y no sufre ver más tanta maldad en este mundo. Ojalá nunca les toque perder a un ser humano por quien lucharon solos; señor Karim, no valés nada y menos como ser humano... Ojalá ahora la gente no salga a matar y decir que fue en defensa propia; que Dios les perdone por ser tan mala gente”, publicó.

“Hay cosas que no cuadran”

Por su parte, la hermana del joven, Aramí Ruiz, sostuvo que “encontramos muchas incógnitas y creemos que hay cosas que no cuadran realmente” en torno a la investigación fiscal.

“Supuestamente, fue de frente el disparo, pero las heridas de entrada y salida estaban en su costado; ni siquiera informaron si realizaron el levantamiento de huellas por el arma de juguete que supuestamente portaba mi hermano y dijeron que era oscuro por eso el señor no vio, pero ¿como si eso sucedió al mediodía? No tenemos el informe nada”, comentó a ABC Color.

Otro detalle que mencionó es que aún no pudieron ver sus pertenencias y por este tema debían reunirse hoy con la fiscala Sosa, sin embargo, al parecer ambas volvieron a ser convocadas para mañana.

