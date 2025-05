La fuerte reacción de TEA PY tras hallazgo del cuerpo de joven desaparecido

Una dura crítica a las autoridades fue expresada mediante un comunicado de TEA PY, luego de que el cuerpo de Elías Giménez, joven cuya desaparición fue denunciada el lunes, fuera hallado en el río Paraguay, en inmediaciones del puente Héroes del Chaco.

“Con profundo dolor confirmamos una noticia que jamás hubiésemos querido dar. Se ha confirmado el fallecimiento de nuestro querido joven Elías Gabriel Giménez Riveros, una persona con autismo que estaba desaparecida y cuyo caso conmovió a toda la comunidad”, afirman.

Aseguran que las autoridades actuaron con frialdad en la búsqueda del joven.

“Hoy el dolor nos atraviesa. La angustia se convirtió en luto, y la esperanza en una herida abierta. Elías merecía ser buscado con vida, protegido con compromiso, y acompañado con humanidad. Lamentamos la inacción, la indiferencia y la frialdad de las autoridades responsables”, aseveran.

TEA denuncia falla de las instituciones

Denuncian que tanto la Fiscalía, como las instituciones y la sociedad le fallaron a Elías, perdiendo la oportunidad de hacer las cosas bien.

“Perdón, Elías. La sociedad, la Fiscalía, las instituciones te fallaron. Hoy no solo despedimos a un joven, despedimos la oportunidad de haber hecho las cosas bien. Nos unimos al dolor de su familia y exigimos que su partida no quede impune ni olvidada. ¡Que tu partida no quede impune!“, concluyen.