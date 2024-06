Perú vs. Paraguay: Superioridad sin lastimar

Bien en la contención, falta generar juego

La selección paraguaya mostró cosas interesantes en la faceta defensiva. El posicionamiento alto de sus hombres evitó que los peruanos puedan salir jugando con claridad. En la mayoría de las ocasiones se vieron obligados a buscar las pelotas largas.

Lea más: Perú vs. Paraguay: Resultado y resumen

Con este planteamiento, los dirigidos por Daniel Garnero lograbran recuperar el balón varios metros antes de la portería defendida por Coronel, evitando así situaciones de mucho peligro.

Entre los laterales, Junior Alonso fue el que tuvo la libertado para soltarse y cruzar la mitad del campo. Gustavo Velazquez fue el táctico, quedaba para formar una línea de tres en el fondo.

Donde aún faltan ajustes es al momento de pasar a faceta ofensiva. Una vez que el equipo recuperaba pelota carecía de juego asociado para llegar con mayor claridad hasta la portería.

Rojas y Villasanti estuvieron muy bien en las coberturas, pero poco y nada al momento avanzar en ataque. En la mayoría de las intervenciones se buscó mucho con las individualidades. Hacer esa pausa para que se sumen los volantes, fue algo que no buscaron los hombres de ataque.

Se insistió mucho por el lado derecho con Almirón y se lo buscó poco a Sosa por izquierda. Alex Arce se mostró muy participacitivo, pero casi siempre, primero tuvo que luchar con los centrales, y luego pensar en buscar la portería rival.

En el primer lapso el seleccionado nacional remató tres veces a portería. Todos ellos forzados, sin peligro alguno

En la segunda parte Perú llevó el juego al campo de las fricción. Gracias a eso fue cortando el ritmo del encuentro y haciendo que el duelo sea más dividido que bien jugada.

Los ingresos de Enciso, Bareiro y Romero Gamarra, tampoco lograron darle algo diferente al equipo en ataque. Quedó en evidencia la falta de sociedades para generar juego en ofensiva, pero por otra parte hay que resaltar que el equipo mostró un orden importante de mitad de cancha hacia atrás.

“Un paso adelante”

“Vi muchas cosas positivas, pero no vi lo que quiero ver. Nos falta asociar un poco más, tener el control del juego y poder terminar mejor las jugadas. Pero dimos un paso adelante. Es el primer partido después de casi seis meses de no competir. No fue un partido en el que hayamos generado mucho, pero saco muchas cosas positivas”, explicó Daniel Garnero, entrenador de la selección paraguaya, tras el empate sin goles ante Perú.

A renglón seguido, el DT albirrojo señaló: Mi intención es sostener la fortaleza defensiva y hoy pudimos intentar controlar el juego de otra manera. Hoy enfrentamos a un rival difícil, un rival directo con el que vamos a pelear por un lugar en las Eliminatorias”.

Soy de hablar más del equipo, pero Miguel Almirón tuvo un partido muy bueno. No pudo desarrollar todas sus virtudes, pero estamos camino a eso”, finalizó.