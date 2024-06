Garnero: “No comparto que Chile fue superior”

“No comparto que Chile fue muy superior a nosotros, el partido fue parejo, tuvimos situaciones claras que no concretamos. No tuvimos precisión para generar las situaciones, considero que fue falta a Cubas en el segundo gol. Cometimos otro error para el tercero, errores de posicionamiento que podemos corregir, no vi un partido de tanta diferencia. No estamos finos para convertir, hay una ansiedad por hacer el gol que te lleva a equivocarnos. Sobre la lista, vamos a tomar el tiempo que podamos para definirla, pero en un 99% ya tenemos”, señaló en conferencia de prensa.

Sobre el equipo que puso contra Chile, dijo. “Quería ver, me gustaba la idea, sabíamos que Chile ataca mucho por la izquierda, estuvimos imprecisos, no nos salió lo que queríamos que era proponer para generar ataques sucesivos. Le dimos la pelota al rival, pero saqué cosas positivas, puliendo un poco más es una alternativa. En Perú jugamos de otra manera, esto me sirve para sacar conclusiones”.

Problemas en la ofensiva

Paraguay marcó apenas un gol en la época de Daniel Garnero, el de Antonio Sanabria ante Bolivia. Garnero fue consultado sobre el particular y señalo lo siguiente.

“No estamos ofensivamente como podríamos, nos sirvieron estos partidos para sacar conclusiones, tenemos que tener movimientos para resolver situaciones, hay que tomar la mejor decisión y buscar la efectividad que está faltando. Nos está costando y tenemos que revertirlo, hay que trabajar. Tenemos que mejorar lo de las pelotas paradas, hay que tomar buenas decisiones”.