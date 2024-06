Olimpia: Más dólares al Bosque de Para Uno

Fernando Cardozo (23) irá a Newell’s Old Boys, que abonará a Olimpia US$ 1.200.000 por el 50 por ciento del pase. El volante se suma al atacante Facundo Bruera (25), quien irá al también argentino Tigre en una operación de US$ 2.400.000 por el 80% de los derechos económicos.

La tercera operación, a punto de cerrarse, es Juan Ángel Espínola (29), quien en principio iría a Lanús, aunque el Corinthians podría mejorar la oferta. También el Santos, que compite en la Serie B del Brasileirão, está interesado en el golero, quien prepara maletas.

* Amistoso. Con gol de Lucas Pratto, el Decano se impuso ayer sobre Itapuense 1-0, en el Villa Alegre de Encarnación. El siguiente test match será el sábado, en el mismo sitio, frente al Guaraní de Fram, a las 08:00.

* El elenco presentado por Martín Palermo estuvo compuesto por: Olivera; Olmedo, Salcedo, Capasso y Morínigo; Redes, Franco, R. Ortiz y H. Fernández; Arrúa y Pratto.

* Cambio de día. El duelo de fogueo contra Independiente de Avellaneda será el lunes 8 de julio (no martes), en el Libertadores de América, a las 19:00 de nuestro país. El cotejo contra River Plate está fijado para el sábado 13, en el Monumental de Núñez, a las 16:30.