Raúl Benítez acusa a “Bachi” de actuar delictivo y al cartismo de ser un “grupo de serpientes”

“Me parece coherente (lo de Bachi Núñez) porque ellos normalmente se manejan luego al margen de la ley. Entonces, como se sabe manejar al margen de la ley, como normalmente no tienen luego problemas en pisotear la justicia en este país, me parece supercoherente por parte del presidente del Congreso", sostuvo Benítez sobre el anuncio de “Bachi” no acatar una eventual decisión de la Corte, de restituir a Kattya González (Independiente) como senadora.

González había sido expulsada del Congreso el 14 de febrero de 2024 mediante un cuestionado procedimiento, ya que el cartismo y sus aliados violaron el reglamento que meses antes ellos mismos impusieron para la pérdida de investidura, y con acusaciones como argumento, que luego la Fiscalía desestimó en su totalidad.

Esta semana, finalmente se integró la Sala Constitucional de la Corte que deberá estudiar la acción de inconstitucionalidad planteada por González contra la resolución de su destitución, que si es anulada, le permitiría volver a ocupar su curul.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Honor Colorado no acatará reposición de Kattya al Senado, reitera “Bachi” Núñez

Benítez insistió en que en una República seria, el presidente del Congreso no puede incurrir en desacato a la orden de otro poder. “A nadie le tiene que importar lo que opine Basilio Núñez al respecto, porque si la Corte Suprema de Justicia saca que efectivamente tiene que volver Kattya González al Senado, no es una cuestión debatible con Basilio Núñez por más que él tenga el poder de turno”, insistió.

Acotó que lastimosamente la realidad es que el cartismo maneja a su antojo las instituciones y que actúan de esta manera porque le tienen “terror” a la posibilidad de que González vuelva al Congreso, ya que a su criterio, siempre fue una de las voces más fuertes de la oposición.

Caso Kattya: cartismo, nido de serpientes, dicen

Finalmente, también comparó a los cartistas con “serpientes” por la sangre fría y la falta de rubor para “envenenar” las instituciones.

Lea más: Bachi pontifica sobre transparencia pero oculta deuda “presupuestada” de US$ 3 millones que tiene Paraguay con el Parlasur

“Esta gente tiene sangre fría. Esto es lo que pasa cuando un grupo de serpientes es la que gobierna y son los que manejan el Congreso Nacional en este caso. Este grupo de serpientes no tiene ninguna vergüenza o ningún miedo de cambiar su postura, argumentarla y sostenerla sin ponerse medianamente rojo para tratar de esa forma de seguir el atropello constante que están llevando a las instituciones”, dijo.