Un hasta luego a París

Malí probablemente pensó que al ser el necesitado a ganar y que su rival manejaba la opción del empate y se vio sorprendido por la postura de un equipo que al elegir a Alexis Cantero como volante, tuvo desdoble por la izquierda junto a Daniel Rivas aunque siempre se buscó el sector derecho a Marcelo Fernández quien ya ha hecho la transición de revelación a figura capital en este equipo.

Una buena combinación de Julio Enciso para pasarle a Marcelo Pérez y la descarga del centrodelantero para que la figura ante Israel repita gol de apertura que a la larga fue el tanto para la victoria.

Paraguay sintiendo el gasto del juego y el desgaste del certamen empezó a perder las segundas pelotas y necesitó pausar. Desde el tiempo quemado del Gatito Fernández -en París 2024, el apodo de Junior es nombre- hasta alguna exageración en la caída generó el reproche de un estadio que mayoritariamente apoyó al elenco africano por razones históricas y migratorias. Todo eso le jugó en contra al conjunto que sabía que debía hacer dos goles in acercarse a uno.

El DT de la Albirroja esta vez no demoró en los cambios. Metió a Angel Lucena para darle una mano a los Gómez. Luego lo sacó a Enciso -que mostró su inconformidad que le valió un pedido de disculpas en zona mixta- para meter a Gilberto Flores para acompañar a la dupla central. Podrían haber jugado hasta la medianoche parisina -hubo 18 minutos de adición en ambas etapas- que el arco paraguayo no corría peligro. El pitazo final dio rienda suelta al desahogo.

Ya queda en el pasado el debut en Burdeos. La estadía en París fue positiva. La llovizna fresca del sábado y el calor sofocante del martes vieron a un grupo comprometido. Ahora se viene Egipto que le ganó el grupo a España. Será el viernes en Marsella donde se espera una temperatura similar pero con la brisa del Mediterráneo. La que será testigo si este grupo puede dar el penúltimo paso para asegurar una medalla. Para soñar con volver a París.

Julio Enciso: “Reaccioné en caliente”

“Le pedí disculpas al profe (Carlos Jara Saguier). Reaccioné en caliente, no quería salir. Estaba regulando un poco, esperando que se me quede una pelota para buscar hacer daño de contra. Luego vi el cambio y no pude creer”, explicó Julio Enciso sobre su enojo en la victoria 1-0 ante Malí.

A renglón seguido añadió: “Yo fui a pedirle disculpas al profe y luego los más grandes me hablaron. Me dijeron que muchas personas me tienen como espejo y esa es una mala imagen. Así que pido disculpas a todos, yo no soy esa clase de personar”.

Consultado sobre como se va sintiendo en lo individual en la competición, el delantero albirrojo indicó: “Me estoy sintiendo muy bien después de esa lesión que me dejó fuera casi siete meses. Estoy volviendo a recuperar ese ritmo de partido que necesitaba y estoy muy contento por eso. Jugar con la camiseta de Paraguay es diferente. Cada partido estoy mejorando, aprendiendo cosas nuevas”.