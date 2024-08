Torneo Clausura: Rugido de León en la Olla

El Ciclón fue de más a menos

El entrenador azulgrana Manolo Jiménez tuvo que meter mano y mover piezas para recomponer el equipo. Depositó su confianza en el chico Diego León, lateral izquierdo que debutó y lo hizo marcando el tanto que puso de ganador al elenco de barrio Obrero.

Lea más: Cerro Porteño vs. Ameliano: resultado, resumen y gol

Ejerciendo una presión alta, el local encerró a la V azulada en su campo y le generó todo tipo de complicaciones, a partir del momento que no le permitió tener manejo del balón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La visita no encontró los caminos para posicionarse en faceta ofensiva. Muy poca movilidad de sus hombres y por ende casi nulo juego asociado para ir ganando terreno hacia adelante.

La única fórmula utilizada fueron las pelotas largas. Algunas sin destino preciso y las otras siempre bien controladas por los defensores locales. Una vez recuperado el balón, ya sea en su zona defensiva o en el medio sector, inmediatamente comenzaba la elaboración de una nueva oportunidad para que Cerro Porteño avance al ataque.

Federico Carrizo se mostró como el conductor, el ser pensante para guiar el juego del equipo. El Pachi se movía por todo el frente y junto a Fernando Fernández, que se paraba frente a la defensa adversaria, repartían balones para llegar por los costados.

Por derecha Alan y Rodríguez se juntaban constantemente, sector por donde comenzó la jugada que terminó en el tanto del Ciclón, con definición de cabeza del lateral izquierdo, parado en posición de centrodelantero.

Pedro Sarabia ordenó movidas tácticas para intentar hacer reaccionar a su equipo en ataque. Tuvieron una clara, en la única pelota que lograron ganar con velocidad y espacio. El arquero Alexis Martín detuvo con lo justo el remate de Alberto Contrera.

En la segunda parte Ameliano cambió de hombres y de propuesta. Adelantó más sus líneas, salió a jugar más en campo adversario y se hizo con el protagonismo del encuentro.

La visita fue empujando cada vez más y comenzaron a aparecer descoordinaciones en el fondo del CIclón. La visita tuvo tres chances claras. Dos de ellas bajo el arco, pero con remates forzados y sin lograr la dirección correcta.

Manolo Jiménez intentó revertir la situación con variantes, pero no obtuvo la respuesta esperada. Es más, el DT español equivocó los momentos y los hombres que ingresaron. Su equipo no logró recuperar el manejo del esférico y por ende, ya no tuvo mucho peso en ofensiva, salvo dos llegadas muy claras sobre el final.

Ameliano no bajó los brazos. Empujó en busca del empate con sus armas, pero no aprovechó su mejor momento y el Ciclón, que fue de más a menos en el trámite, aseguró la victoria.

Enzo y Diego, en la mesita

“Hemos hecho un muy buen primer tiempo. Quiero agradecer a Enzo Giménez por todo lo que está aportando, un chico muy valiente porque a donde lo pongo, juega” comenzó diciendo Manolo Jiménez, entrenador de Cerro Porteño, luego de la victoria 1-0 ante Ameliano.

A renglón seguido, el técnico español, se refirió a Diego León , jugador de 17 años que debutó y marcó el gol para la victoria. “Sepamos valorar lo que ha hecho Diego León. Ha hecho todo lo que le hemos pedido y deportivamente es como un hijo mío. Nos hubiese gustado ganar con más solvencia, pero agradecido con el grupo por el esfuerzo”.

Durante la conferencia, Manolo fue consultado por la situación de los lesionados y explicó que “lo de Cecilio Domínguez es más complejo, por el golpe que sufrió en la pretemporada (lesión de tobillo)”.

Por su parte, el entrenador de la V azulada, Pedro Sarabia, indicó: “En el segundo tiempo mostramos más carácter, más compromiso, pero lastimosamente no pudimos llegar al gol. En el primer tiempo, ante la recuperación perdíamos muy rápido. Nos desbordaban mucho por derecha, algo que no nos suele pasar”.