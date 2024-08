Libertad, en los penales, se anota para los cuartos de final

Era el tercer partido entre ambos en una semana y uno de los más importantes porque definía un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El primer partido fue empate y con otro marcador igual, la definición es por penales.

En Libertad se producía el reentré de Daniel Garnero como entrenador tras la salida de Ariel Galeano. En los primeros minutos del partido, el control de la pelota fue de los gumarelos que presionaban alto y Ameliano estaba, por el momento, defendiendo cerca de Rossi.

Libertad dominaba el partido, Ameliano no podía tener el balón y de eso se quejaba con sus jugadores Aldo Bobadilla. El DT quería que los de la V azulada tengan más el balón y que no apelen solo a las pelotas largas. No había mucho frente a los arcos, salvo a los 19 minutos cuando Oscar Cardozo estuvo cerca en un remate de zurda que se desvío en un defensor.

Ameliano pudo salir en una ocasión y demostró que puede lastimar, fue en una salida rápida de Contrera que le dio el balón a Alejandro Samudio, este ingresó al área, remató y fue Martín Silva el que despejó el balón. La pelota seguía siendo de Libertad.

Al inicio de la segunda etapa, Ameliano ingresó con dos cambios y eso le vino bien para ser un poco más punzante, ante un Libertad que seguía teniendo la pelota, pero le faltaba contundencia. Marcelo Fernández tuvo la mejor opción para los gumarelos, pero su remate pegó en el palo.

Juan José Giménez fue el que más estuvo cerca de marcar para Ameliano. Fue tras un contragolpe por la derecha y Martín Silva se anticipó a las intenciones de Giménez. Más tarde, Daniel Garnero puso a Lorenzo Melgarejo, Bautista Merlini e Iván Franco.

Libertad tenía la pelota, pero como en toda la noche, le faltó profundidad y contundencia, los minutos pasaban, subían los nervios y Ameliano se quedó con diez tras la expulsión de Benítez.

Y el partido se fue sí, con el empate sin goles que fue el tercero en forma consecutiva con este resultado, todo se definirá a través de la tanda de los penales.

En los penales fue más efectivo Libertad. Richard Salinas, Julio González y Aldo Maíz no pudieron convertir para Ameliano, mientras que Oscar Cardozo y Cristian Riveros no anotaron para el gumarelo. Terminó ganando Libertad y aguarda a Boca o Cruzeiro.