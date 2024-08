Trinidense 3-Luqueño 2: Reacción y festejo

Un golazo, autogol y viveza en el triunfo

Sportivo Trinidense volvió al triunfo en el torneo Clausura. La victoria no tiene discusión. Los dirigidos por José Arrúa mezclaron la eficacia, la casualidad y la viveza para una remontada con el fin de despegar de la irregularidad en el campeonato. Por su lado, Sportivo Luqueño continúa en la misma.

Ambos equipos compartieron momentos, bien distribuidos en la etapa inicial. Hasta los 20 minutos fue todo del visitante, que logró trasladar al resultado la iniciativa que había tomado en el juego.

Un pase largo en profundidad, en el primer avance superando la línea defensiva rival, Iván Torres recibió una falta penal de Juan Vera, quien llegó tarde a un cruce y terminó derribando al volante en el área.

Jorge Benítez, con remate ajustado al ángulo inferior izquierdo, cambió la pena máxima por gol. Desde la ventaja, el conjunto de Julio César Cáceres bajó las revoluciones ofensivas y terminó pagando caro.

Trinidense no solo tomó el balón por primera vez en el juego, sino que aprovechó la posesión y el adelantamiento para empatar antes de finalizar la etapa inicial. Un extraordinario pase de Rodrigo Arévalo, más involucrado a la asistencia que a la definición, dejó a Diego Torres a puertas del gol. El ex Olimpia no falló y empató con un disparo cruzado.

La complementaria fue distinta, más disputada, de arco, pero con la fortuna acompañando al local. UN centro casual de izquierda terminó con un cabezazo de Pablo Aguilar, quien marcó en contra el 2-1.

Doce minutos después, el Triki mostró estar más enchufado que el adversario. Torres jugó rápido un falta cerca del área, habilitó a Luis de la Cruz y este envió un centro al medio del arco para que David Villalba amplíe la diferencia. El 3-1 fue letal y sentenció la historia.

De igual manera, Luqueño pudo descontar, pero solo para la estadística. Marcelo Ferreira bajó un balón y asistió por izquierda a Mathías Suárez, quien sacó un disparo fuerte y arriba para decorar el marcador.