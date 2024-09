Manolo Jiménez vs. Francisco Arce: El picante cruce entre los técnicos de Cerro y Guaraní

Guaraní venció por 1-0 a Cerro Porteño en el clásico de la novena fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. Con el solitario gol de Daniel Pérez a los 41 minutos del primer tiempo, el Aborigen cortó una racha de seis partidos sin triunfos por Liga y frenó al Ciclón, que sufrió la segunda derrota en el certamen y ahora está a 4 puntos del líder Olimpia.

El partido también dejó un picante cruce de entrenadores en la conferencia. Manolo Jiménez fue el primero en hablar con los medios en Dos Bocas y en el análisis del partido, lanzó críticas por la postura del rival. “No se ha jugado al fútbol. Los partidos donde no hay fútbol Cerro pierde mucho. El partido ha transcurrido como el rival quería”, disparó el español.

Luego llegó el turno de Francisco Arce, quien en medio de la valoración del triunfo fue consultado por las palabras del DT Azulgrana. “¿Eso dijo? Hova atâ kaka. ¿En serio eso djo? No voy a comentar porque me parece anti ético, pero si es su opinión no fuimos nosotros recurrimos a los pelotazo todo el tiempo. Me parece totalmente fuera de lugar”, contestó el paraguaríense.

El cruce entre Manolo Jiménez y Francisco Arce