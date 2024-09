Paraguay vs. Brasil: Aquellos dos triunfos y “el abrazo...”

Con goles de Carlos Humberto Paredes y Jorge Campos, con el técnico uruguayo Sergio Markarián en el banco, se logró el primer festejo paraguayo contra los brasileños en el Defensores. Fue el 18 de julio de 2000, camino a Corea/Japón 2002, con el arbitraje del charrúa Jorge Larrionda.

La segunda victoria paraguaya fue rumbo a Sudáfrica 2010, el 15 de junio de 2008, otra vez en Sajonia, con anotaciones de Roque Santa Cruz y Salvador Cabañas. “Tata” Martino estaba en el banco, y nuevamente con el juez uruguayo Jorge Larrioanda.

Lo que dijo Alfaro

“Vamos a tener lo que ansiaba tener: un estadio repleto, y a la gente solo le digo que no puedo garantizar el triunfo, pero les aseguro que no habrá una pelota que un jugador paraguayo no pelee. Tenemos jugadores con mucha ilusión y muchas capacidades. Soñamos con abrazarnos después del partido y dedicarle una victoria al país”.

“No vamos a negociar la actitud, y vamos a jugar con una ilusión tremenda, porque jugamos con nuestra gente, y lo tenemos que jugar dentro y fuera de la cancha, con respeto, pero no nos equivoquemos con Brasil, porque tienen un gran nivel. Lo tengo bastante medido”.

* Contra el racismo: “Los derechos humanos los tenemos todos y quiero que se respeten. El fútbol es una fiesta y transmite muchos mensajes. Respetemos a los demás. Quiero un estadio así, y una vida así”.