Torneo Clausura: Otro castipo para el Ciclón

Roja de Brock cambió el partido

La primera mitad disputada en Sajonia mostró las dos caras de la moneda. De arranque la superioridad la tuvo Cerro Porteño, que impuso mucha dinámica de mitad de cancha hacia arriba, aprovechando lo dubitativo que estuvo Libertad en esos primeros minutos.

Federico Carrizo se hizo como conductor del azulgrana, aportando mucha claridad cada vez que el equipo cruzaba la mitad de cancha, o cuando recuperaba rápido el balón. En el medio sector Piris y Morel presionaban alto y cortaban el paso cuando el gumarelo intentaba pasar a zona ofensiva.

En ese lapso, donde fue superior, el elenco dirigido por Manolo Jiménez tomó ventaja en el marcador gracias al tanto de Derlis Rodríguez. Cecilio ganó en el mano a mano y envió un centro que nunca pudo despejar la defensa rival.

A partir de ese momento los de Daniel Garnero se sacudieron y con un par de ajustes tácticos empezaron a encontrarse de mitad de cancha hacia adelante. Tomaron la lanza del protagonismo y poco a poco fueron encerrando al Ciclón dentro de su terreno.

El tramo final se fue calentando poco a poco entre los protagonistas, y en una jugada desgraciada Eduardo Brock vio la roja directa tras revisión VAR.

El técnico español recompuso su zaga central en el arranque de la complementaria y el argentino refrescó su ataque. El Azulgrana se replegó, pero tratando de contener lo más lejos posible de su área, buscando las salidas rápidas para lastimar.

Mover el balón, abrir la cancha y llegar por los costados es lo que buscó Libertad para generar espacios en la zona defensiva del Ciclón. Rubén Lezcano puso la paridad desde los doce pasos y luego, con una espectacular definición, Alejandro Silva se encargó de adelantar en el marcador al Gumarelo.

El Ciclón fue a buscar la paridad con mucho empuje, sin claridad y arriesgando mucho de mitad de cancha hacia atrás. A pesar de ello, no lograron generar una chance clara, mientras que su rival tuvo dos, para ampliar la ventaja.

“No han dejado competir a Cerro”

“El partido todos los han podido ver. Mientras que han dejado competir a Cerro Porteño, creo que se ha hecho un magnífico partido. Hemos venido a ganar y de hecho nos pusimos por delante en el marcador, pero a partir de decisiones del árbitro se dieron circunstancias ante las que Cerro no ha podido hacer nada”, indicó Jesús Calderón, asistente técnico de Manolo Jiménez, quien no asistió a la conferencia por haber sido expulsado.

El directivo Miguel Carrizosa se refirió con dureza a la actuación arbitral de Blas Romero: “Creo que es una vergüenza. Se está distorsionando el campeonato y es obvio que lo quieren bajar a Cerro. Hay una rosca y espero que dejen ser protegidos los corruptos”.

El argentino Sergio Araujo, nuevo jugador del Ciclón, estuvo ayer en las Preferencias.

Mejoría en el segundo tiempo

“En el primer tiempo nos equivocamos desde lo individual. Podíamos iniciar mejor, pero perdíamos en zonas complicadas para nosotros y el rival nos atacaba. En el segundo tiempo sabíamos que el rival iba a tomar otra actitud y tratamos de aprovechar eso”, explicó Daniel Garnero, entrenador de Libertad tras la victoria 2-1 ante Cerro Porteño.

Cuando fue consultado de si este es el rendimiento que desea para su equipo, el técnico repollero señaló: “Me gustaría verlo mejor. Creo que podemos ser mejores. Me gustó mucho la actitud, la rebeldía, pero se que podemos estar mejor y apuntamos a eso”.

Ante la pregunta de la actuación arbitral, el DT argentino señaló: “A mí no me gusta cuando se hace mucho tiempo, equipos que hacen mucho tiempo. Yo vi gente del equipo contrario haciendo tiempo y no le decían nada”.