Martín Palermo: “No estuvimos precisos en el juego”

“Siendo consciente no fue un buen partido, no estuvimos precisos en el juego principalmente. Sabíamos que Guarani no nos lo iba a poner fácil y lo positivo es que volvimos a mantener el arco en cero, que era retomar eso, volver a hacernos fuertes defensivamente. A veces sumar un punto también es importante”, manifestó Martín Palermo, técnico de Olimpia, luego del empate sin goles ante Guarani.

Ante la pregunta de lo que le faltó a su equipo, el entrenador franjeado explicó: “No tuvimos claridad. Fue un juego muy trabado, muy luchado en todos los sectores del campo. Nos faltó la precisión del partido anterior, donde convertimos cuatro goles. En el arranque tuvimos dos situaciones claras para convertir, pero después, con el correr de los minutos, se fue emparejando el partido y ellos tuvieron dos situaciones que tapó Gastón”.

“Hay que estar tranquilos y ver que podemos corregir para el próximo partido. En este mejorarmos en defensa, ya que en los dos partidos anteriores nos hicieron seis goles. A eso tenemos que darle importancia y que el equipo peleo hasta el final en busca de una victoria”, finalizó el Titán.