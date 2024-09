Aminora la marcha del Expreso: Olimpia 0-General Caballero 0

Pronunciado declive físico franjeado

Fue un primer tiempo parejo, peleado. Para el equilibrio mucho tuvo que ver el planteamiento “militar”. Si bien al juego del Decano hace rato le tomaron la mano con las pelotas largas a espaldas de los defensores, había que hacer un trabajo de contención minucioso, porque cuando el fútbol colectivo franjeado no se produce, suelen aparecer la individualidades.

El incómodo Olimpia tuvo un par de ocasiones para marcar. En la primera se dio un pase largo de Capasso a Redes, tirado por izquierda. El extremo aprovechó la precipitada salida del arquero Guillén para enviar exigido el tiro aéreo despejado por Romero.

Sobre al tramo final de la etapa inicial se produjo una galopada de Barreto, cuyo disparo fue desviado por el guardameta rojo.

Además de su pulcra tarea defensiva, el elenco altoparanaense también inquietó arriba, colaborando para que el espectáculo, desarrollado con un buen marco de espectadores, sea por demás entretenido.

En la complementaria se dio un leve mejoría olimpista, insuficiente para vulnerar la sólida línea defensiva de “General”, un equipo bien trabajado en el que resalta la solidaridad y que tiene un buen potencial para seguir en la máxima categoría, que es su objetivo primario.

El intermitente Hugo Adrián Benítez estrelló un balón al travesaño y una prometedora maniobra de Derlis González en el área fue bloqueada por los rojos, que sumaron un valioso punto.

Olimpia debe recuperar la fortaleza física con la que marcó diferencias inicialmente. Si no logra variantes a su ya conocida propuesta futbolística, corre serio riesgo de perder la punta.

Martín Palermo: “Regalamos el primer tiempo”

El técnico de Olimpia, Martín Palermo (50 años), mencionó que dejaron pasar la primera etapa contra General Caballero y que recién en la segunda pudieron activar su fútbol habitual. El Titán señaló que deben mantener la calma.

“Regalamos el primer tiempo. Si hubiésemos sido el equipo del segundo tiempo, podría haber sido otro resultado”, indicó el profesional argentino.

“Hay que estar tranquilos, faltan muchas fechas. Si nos apresuramos y tenemos ansiedad que queremos salir campeón ya, va a estar difícil. Esta segunda rueda va a ser mucho más difícil, todos están jugando por todo”, aseguró.

“No hay que volverse locos, también estábamos así en el inicio del campeonato cuando comenzamos empatando. Desde ahí empezamos a ganar y nos sirvió para estar donde estamos ahora. En esa ansiedad y desesperación por concretar nos está costando. Ahora tenemos que buscar lo que nos pueda serenar para poder ganar los partidos”, puntualizó.

Humberto García: “Un partido con muchos pelotazos”

“Para mí no fue un buen partido. Hubo muchos pelotazos. Creo que en el primer tiempo merecimos un poco más y Olimpia mereció más en el segundo”, manifestó el entrenador de General Caballero, Humberto Antonio García (50).

“Para nosotros, cada puntito vale mucho. Con este empate le sacamos seis puntos a Tacuary, así que nos vamos no contentos, pero satisfechos por el gran esfuerzo físico que hizo el equipo”.

“Esto no nos deja tranquilos (en la pelea por la permanencia), pero no da un poquito de oxígeno, especialmente en lo anímico. Sumar contra Olimpia siempre es bueno. La idea era ganar, pero no se pudo. Ahora a hacernos fuertes en casa”, significó el “Botellón” García.

* Protesta. Los futbolistas profesionales se unieron ayer en Itauguá al reclamo de sus colegas del ascenso, el rechazo a la idea de implementar el límite de edad en cada categoría en 2025. El plan inicial es que en Intermedia se alisten cinco futbolistas por equipo que superen 23 años.