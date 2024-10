Paolorosso: “Pido disculpas y una reunión con ellos”

“No te puedo decir que estoy bien, estoy sorprendido, apenado, triste, no sé qué palabra decir. Lo único que digo es que estoy lejos de esas palabras y que, si se interpretaron mal, pido mil disculpas, estoy a disposición de los técnicos para reunirme con ellos y aclarar todo, decirles cuál fue mi intención que no fue otra que tener cada vez más paraguayos en la conducción”, señaló Paolorosso a la 730 AM, ABC Cardinal.

Lea más: Asociación de Técnicos repudia declaraciones de Paolorosso

“Por eso trajimos a Aldo Duscher con escuela europea, lo traje a Mariano Uglessich, pero también están Ernesto Cristaldo, Enrique Landaida, Gerardo González, Antolín Alcaraz. “Teto” fue ayudante de Uglessich y ahora trabaja con Duscher. Yo no soy técnico, no tengo capacidad para formar un técnico, pero sí los que traigo quiero que ayuden para tener dentro de cuatro o cinco años a uno para la absoluta, eso es lo que quise decir, no soy filósofo y si me exprese mal, pido disculpas”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre el comentario xenofobo del cuál habla la nota de los técnicos, dijo. “La verdad no sé cuál fue el comentario xenofobo. Tengo trabajando conmigo a cuatro paraguayos y dos argentinos, además, Mariano Uglessich ya está hace tiempo por aquí y conoce a los jugadores, mayoría son los paraguayos. Yo no dije que no hay técnicos paraguayos, dije que debe haber muchos más. Insisto, pido mil disculpas si se interpretó mal”.

Mencionó que tiene buena relación con Carlos Jara Saguier, uno de los firmantes. “A veces algunos firman las notas y pueden estar o no de acuerdo, a veces va a votación y gana la mayoría, pero yo con Carlos Jara Saguier no tengo nada, hablé con él, gracias al pase a la selección volvió a trabajar y ahora está en Cerro Porteño”.

“Voy a hablar con cada uno de ellos. Tenemos un respeto y amistad con Francisco Arce, cuando Martino se iba a ir en el 2011 de la selección, el vino a charlar con el Tata porque era el posible sucesor, ese proceso que hizo él yo quiero para todos los paraguayos”.

Por último, dijo. “Lo más importante de todo esto es que elegí la APF para ayudar a desarrollar el fútbol paraguayo, pido disculpas si se me interpretó mal, no soy filósofo, reitero”, finalizó.