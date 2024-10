Tacuary vs. Sol de América: Sol le da un duro golpe a Tacuary

Los dos equipos más comprometidos en el promedio del descenso se encontraban en Luque en una de las últimas ocasiones que tienen para sumar puntos importantes ante un rival directo. Tacuary viene de un empate con General Caballero, Sol de perder ante Cerro Porteño.

Lea más: Tacuary vs. Sol de América: Resultado, resumen y goles

Los primeros minutos fueron de Sol de América. El de Villa Elisa presionó bien alto a su rival y no lo dejaba salir. Tuvo algunas ocasiones para poder marcar, pero no lo hizo y Tacuary estuvo cerca en una de las pocas veces que pudo romper la presión. Néstor Camacho no pudo dominar bien el balón frente al arco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Siguió atacando más Sol de América y estuvo muy cerca de llegar al primero en un ataque por izquierda de Luis Ortiz, el balón llegó al medio donde estaba Fernando Ruiz Díaz que no pudo rematar bien frente al arco de Wagner. A esas alturas del partido, Sol ya merecía llegar al gol.

Tacuary salió pocas veces, pero fue suficiente para asustar a su rival. Camacho puso una buena habilitación a Luis Riveros en el área. El ex Cerro Porteño remató cruzado y Gerardo Ortiz pudo sacar el balón.

Sin embargo, Sol seguía dominando las acciones en el partido. Otra pelota que vino desde la izquierda casi fue gol, Ruiz Díaz definió mal. Pero, a los 35 minutos fue de nuevo Luis Ortiz el que desbordó por izquierda, puso el balón al medio y en el segundo palo apareció Marcelo González para anotar el primero del partido.

Sol no se quedó con esa mínima ventaja y fue por más, así a los 39 minutos, Lisandro Cabrera le bajó muy bien la pelota a Luis Ortiz que sacó un remate cruzado para vencer a Wagner y anotar el segundo. No hubo recuperación de Tacuary y a los 47 minutos de la etapa inicial, Lisandro Cabrera anotó el tercero.

El segundo tiempo, Tacuary se vino con dos cambios, Matías Argüello y Diego Fernández ingresaron y cambió un poco el equipo. Fue a presionar más alto y tuvo un tiro libre ideal para la pegada de Camacho. El “7″ de Tacuary remató y el balón pasó cerca del arco de Ortiz.

Fueron varios los minutos en los que Tacuary presionó a Sol cerca de su área, pero cuando los dirigidos por Roberto Torres zafaban de la marcación y llegaban hasta Wagner lo hacían con mucho peligro, hasta hubo un gol de Marcelo González, anulado por posición adelantada.

Y Sol de América aprovechó los espacios dejados por los jugadores de Tacuary que fueron a buscar el descuento. Se vino el pase para Cristian Amarilla que definió bien ante la salida de Wagner para el cuarto de los solenses.

Sol de América consiguió una gran victoria a falta de cinco fechas para el final para mantener las esperanzas de seguir en la primera división. Tacuary cada vez juega peor y parece que su destino esta cantado si no mejora en las últimas fechas.