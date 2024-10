Formativas de la APF: Sub 17 de Sol de América en la “Copa de oro”

El plantel de la categoría Sub 17 del club Sol de América se ganó el derecho de competir en la Copa de Oro del campeonato de las Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol producto de una estupenda campaña que lo llevó a cerrar la competencia anual entre los seis primeros de a tabla acumulativa.

Los chicos solenses dirigidos por el técnico Diego Arévalos acumularon 245 puntos en la tabla general de la temporada (comprende seis categorías, 33 partidos por cada una), con el recuento de 67 victorias, 44 empates y 87 derrotas.

El equipo danzarín lo integran Ricardo Bachem, Mauricio Rodríguez, Marcelo Jara, Orlando Jara, Mario Godoy, Mauricio Jara, Leandro Ocampos, Matías Gómez, Rodrigo Arrúa, Leandro Lezcano y Enzo Rodas.

Formato de competición

A partir de la temporada pasada se implementó un nuevo formato en la competición en las Divisiones Formativas de la APF, a través de un solo campeonato a lo largo del año. Denominado “Torneo Anual″, del que participan las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Juvenil, de los doce equipos de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El calendario del campeonato está constituido de 33 fechas corridas, divididas en 3 ruedas (11 fechas cada una) y con localías alternadas (11 partidos de local, 11 juegos de visitante y otros 11 cotejos en terrenos neutrales).