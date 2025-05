Gustavo Alfaro sobre la ausencia de Enciso: “Se casa hoy, el sábado se suma”

Alfaro detalló que el casamiento de Enciso estaba programado con dos meses de antelación, generando una situación particular de cara al inicio de los entrenamientos. “Él de pronto estaba preocupado porque cuando nosotros fuimos viendo decía, ‘pucha, el Campeonato de Europa termina el 25’. Y Julio lo del casamiento lo tenía arreglado hacía como dos meses, y nosotros empezamos a entrenar hoy y decía, ‘profe, ¿no me vas a citar? Porque justo me tengo que casar, ¿qué hago?’”, relató el técnico. La respuesta de Alfaro fue clara y comprensiva: “Le digo: no, andá, casate. Lo único que falta es que tenga problemas yo después. No te casás”.

El estratega de la Albirroja compartió anécdotas recientes con el joven futbolista, destacando el buen momento personal que atraviesa. “Estaba viviendo con mucha felicidad en este momento”, afirmó Alfaro, quien incluso reveló haber compartido comidas con Enciso en su casa. “Me cocinó Julito, la dieta que tiene él, salmón con ensaladita y arroz. Lo mismo Miguel Almirón cuando fui también me cocinó todo espectacular”, comentó el entrenador, resaltando la buena relación con sus dirigidos.

Más allá del ámbito personal, Alfaro no escatimó elogios para el desempeño físico de Enciso. “Los valores físicos de Julito que tuvo en este último tiempo fueron extraordinarios. Él mejoró en la última prestación un 10% físicamente lo que estaba mostrando anteriormente. Y eso es producto del compromiso y el trabajo que está haciendo Julito. Y eso realmente es notable y muy bueno”, enfatizó el técnico, subrayando el progreso y la dedicación del jugador.