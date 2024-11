Francisco Arce: “No ganamos por Carlos P. Benítez”

“No ganamos por Carlos Paul Benítez en el VAR y este chico sin experiencia se dejó influenciar (por Derlis Benítez), porque en ningún momento hubo tal falta. El mismo Carlos Paul Benítez que no vio una falta similar o peor en el último partido contra Luqueño. Él marcó la diferencia, porque si no, ganábamos el partido”, afirmó Arce en conferencia de prensa.

Sobre la jugada, señaló. “Nos quedó lejos, pero ya vi la repetición, vi a Alan de espalda al arquero, este retrocede y va e impacta contra el cuerpo de Alan, nada para ser una falta, el árbitro por su inexperiencia se dejó llevar”.

“Intentamos jugar de una manera en el primer tiempo, por el rival, por los jugadores que tiene, en el segundo lo hicimos de otra manera por los cambios que previmos, buscamos, tuvimos chances, pero no ganamos por Benítez”, finalizó.