Nakayama: “El ciclo de Juan José Zapag está terminado”

“Siempre manifesté que soy hincha de Cerro Porteño, tengo que reconocer no es una mala onda que le queremos tirar al presidente. La afición deportiva de Cerro está compuesta de millones de hinchas, en todos los rincones del país vas a encontrar una bandera de Cerro, esa afición le acompaña y sufre cuando tenemos esta sequía de resultados”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

Juan José Zapag hizo mucho por el @CCP1912oficial, pero debe retirarse sin condicionamientos con estos resultados deportivos acumulados; el gigantesco pueblo azulgrana no se limita a los socios y él lo sabe. Queremos que el Ciclón vuelva a soplar con su mística fuerza ! 🔵🔴 — Edu Nakayama (@edu_nakayama) November 5, 2024

Aseguró que Juan José Zapag le dio mucho a Cerro Porteño. “Zapag le ha dado mucho a Cerro Porteño en lo institucional, todos seguimos a nuestro club, Zapag cumplió el sueño del estadio, el club es autosustentable, cuando uno tiene un tiempo considerable en la presidencia y manteniendo el control absoluto, hay momentos en que uno debe dar un paso al costado”.

“Desde el punto de vista deportivo necesitamos tener victorias. Primero, así como en la selección cuando las cosas no salen te vas contra los jugadores, después los técnicos y lo último ya la directiva”, añadió el senador Nakayama.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También mencionó a Jara Saguier. “Carlos Jara Saguier merece respeto, nos dio muchas alegrías y no podemos acompañar el manoseo al que esta expuesto ahora. Es a lo que se llega cuando uno no quiere darse cuenta de la realidad, cuando uno se rodea de aduladores pierde la noción de la realidad. Pero creo que es el momento que Zapag dé un paso al costado”.

“Cumplió su ciclo por el tiempo en que está y como se traduce eso en cantidad de títulos. El ciclo de Juan José Zapag se ha terminado. Si él le quiere al club, creo que tendría que irse”, añadió.

Aseguró que no pretende ningún cargo. “No pretendo ningún cargo, mi opinión fue como hincha, lo único que quiero es gritar los goles de Cerro Porteño, añoro los tiempos que tuvimos con Carpegiani, con jugadores como Carlos Gamarra, Francisco Arce y otros. El equipo del 87 con Robson y los demás, ahora no podemos disfrutar como queremos”, finalizó.