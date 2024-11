Olimpia vs. Tacuary: Olimpia se deshace de Tacuary y presiona a sus escoltas

El decano y su gente fueron a Ciudad del Este en busca de otros tres puntos que lo acerque a la estrella número 47 en el fútbol paraguayo. Tacuary jugaba con la obligación de ganar y de estar expectante a otro estadio en la lucha por no descender a la Intermedia.

Olimpia comenzó el partido como siempre lo hace en la era Palermo, presionando arriba y tratando de llegar de manera rápida al gol. A los 4 minutos de juego se produjo una falta para Tacuary. Néstor Camacho se encargó de poner el balón en el área y Pablo Espinoza con golpe de cabeza, anotó el primero del juego.

El decano pasó a ser el que estaba obligado a ir adelante, Tacuary tenía muy encendido a Néstor Camacho que era el dueño de los ataques de su equipo.

Los decanos llegaron por primera vez en una jugada por la derecha y una definición débil de Rodney Redes. Los olimpistas estaban ansiosos y se equivocaron al llegar al área rival.

Hubo un tiro de esquina y un cabezazo de Junior Barreto que sacó de gran forma Bareiro, pero a los 25 minutos no pudo hacer nada con el remate de Tobías Morínigo que se desvío levemente y se convirtió en el empate.

Pero Olimpia seguía golpeando hacia el área de Tacuary. Los visitantes intentaban salir con las jugadas de Camacho, pero no era suficiente. Hasta que Facundo Zabala se llevó el balón por la izquierda, puso el balón al medio y Rodney Redes con un gran remate de zurda, anotó el segundo de los decanos.

Olimpia comenzó con todo el segundo tiempo, parecía que en cualquier momento podría llegar al gol, es que la diferencia era de un solo gol y Tacuary, por momentos, era peligroso en ataque.

Después Olimpia ya estaba jugando de acuerdo al resultado, cedió el balón a Tacuary que ya no era el de los primeros minutos, Camacho ya estaba cansado y las piernas ya no respondían. Olveira estaba tranquilo porque no generaban nada em el área.

Olimpia cuando comenzó a presionar de vuelta, tuvo lo suyo. Por el sector de Rodney Redes era peligroso el decano, el volante por derecha estuvo cerca de anotar el tercero, mientras, Tacuary no tenía ideas de como llegar al arco franjeado.

A los 77 minutos, César Olmedo se llevó el balón, llegó cerca del área, recuperó Alex Franco que cedió el pase a Rodney Redes, este desbordó por derecha, puso el pase al medio y el balón quedó a disposición de Alex Franco que anotó el tercero para Olimpia.

Allí el partido terminó, Tacuary ya no tuvo fuerzas para ir arriba y Olimpia tuvo chances de anotar el cuarto gol, incluso lo logró, pero Derlis González estaba en posición adelantada. Así se fue el partido con Olimpia cada vez más puntero y Tacuary con menos fechas para intentar la salvación.