Libertad, del Tobogán a la final de la Copa Paraguay

El Guma estuvo más compacto y llegó al gol de forma tempranera con una acción gestada por derecha, en la que quedó evidenciada la falta de concentración de los auriazules, inadmisible para un choque de tanta importancia.

Envío flotado del balón al área de Ramírez a Sanabria quien de cabeza asiste a Franco, que cedió el balón a Lezcano que con facilidad giró contra Villalba para anotar con un zurdazo.

El Sportivo intentó mejorar, pero no tuvo gestación de juego ni claridad ofensiva. Libertad, que me metió intensidad al principio, fue bajando, aunque no tuvo problemas atrás.

En la complementaria, Luqueño empujó más de lo que jugó, casi no tuvo oportunidades claras de anotación salvo un remate del “Conejo” Benítez bloqueado por Morínigo.

Libertad generó cargas claras para marcar el tanto tranquilizador, que llegó recién en tiempo adicional a través del interminable Roque Santa Cruz, con un bloque defensivo auriazul totalmente desarmado.

Luqueño aportó la fiesta con su masivo apoyo, pero su fútbol no dio la talla. Recibió dos golpes, cerca del inicio y sobre el final del partido, quedando morado como su vestimenta.

Libertad, el vigente campeón, recompuso su imagen, hizo su paso del Tobogán aurinegro a la instancia consagratoria y va por su tercer título en el torneo integración, el segundo de forma seguida.