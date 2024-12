Tembetary y los preparativos para el 2025

“Después del campeonato de Intermedia no paramos, la próxima semana vuelve el plantel, la mayoría continúa, de los que consiguieron el ascenso y agregar en puestos claves para reforzar el equipo y pueda ser competitivo en primera división”, señaló a la 730 AM ABC Cardinal.

Sobre los refuerzos, señaló. “Todavía no queremos decir nombres, porque tienen contratos vigentes, no serán muchos, solo en puestos claves, un central, un volante central, un delantero, estamos trabajando en eso y una vez que se finiquite vamos a dar a conocer, nuestra idea es ser equipo compacto, equilibrar con intensidad, estamos trabajando en eso y se suma gente en el cuerpo técnico”.

Quiere un arquero y confirmó que Miguel Martínez no está en los planes, además que jugará de local en cancha de Sol de América. “Estamos pensando hacer incorporaciones en el arco, Miguel Martínez no es una opción, es un gran arquero, pero no tuvimos contacto con él. Ya firmamos contrato con Sol de América, haremos de local en la cancha de Sol durante todo el 2025, es cómodo para nosotros y gracias al presidente de Sol vamos a jugar allí”.

Sobre el estadio dijo. “Nos encontramos en un proceso de licitación de precios del hormigonado de la preferencia y platea, queremos ver las mejores opciones, el amurallado perimetral ya está, ya compactamos el empastado. Queremos arrancar en este diciembre con esas obras y seguir con el drenaje y el césped del estadio, tenemos seis meses más de trabajo”.

“El estadio tendrá una capacidad entre 12 mil a 14 mil personas, estamos trabajando bien con las autoridades municipales, es una zona muy futbolera, sabemos lo que significa allí Sportivo Luqueño y es bueno para nosotros estar en Luque”, añadió.