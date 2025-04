Olimpia se adueña del liderazgo tras la fecha 16 del torneo de la Reserva

En la antesala del clásico de reserva, el franjeado le saca apenas dos puntos de ventaja a su clásico rival, gracias a una campaña que comprende 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas. El duelo entre Olimpia y Cerro Porteño está marcado para el domingo a las 07:30 de la mañana en el Parque Azulgrana.

Las síntesis de los encuentros:

Recoleta FC 1-Cerro Porteño 1

Estadio: Próculo Cortázar (Areguá). Árbitro: Christian Galeano. Asistentes: Jeremías Cohene y Nelson Sosa.

Recoleta FC: Nelson Ferreira; Lucas Alfonzo (79’ Alessandro Godoy), Gerardo Castillo, Renato Rojas y Juan Baranda (90′ Óscar Osorio); Diego Giménez (90′ Julio Acosta), Édgar González, Giuliano Fatecha (46′ Giuseppe Guggiari) y Marcos Pereira; Rodrigo Aquino y Lenon De Souza (62′ Víctor Escobar). D.T.: Miguel Mendoza.

Cerro Porteño: Ariel Zorrilla; Alan Núñez, Víctor Sánchez, Juan Roldán y Rolando Mongelos; Luis Olmedo (71′ Tobías Vega), Julio Montiel, Enzo Cabrera (78′ Matías Duarte) y Enzo Marín (46′ Néstor Salinas); Édgar Bobadilla y Carlos Favero. D.T.: Gustavo Cañete.

Goles: 51′ Juan Baranda (R); 48′ Alan Núñez (CP). Amonestados: 64′ Diego Giménez y 48′ Rodrigo Aquino (R); 64′ Enzo Cabrera (CP).

Guaraní 0-Nacional 0

Estadio: Enrique Soler (Capiatá). Árbitro: Áxel Martínez. Asistentes: Esteban Ferreira y José Ruiz Díaz.

Guaraní: Alberto Martínez; Kevin Schupp (70’ Joaquín Meza), Javier Velázquez, Gustavo González y Alcides Barbotte; Rubén Enciso (70′ Giovanni Gómez), Édgar Rolón (90′ Alcides Domínguez), Matías Albarez y Rodrigo Amarilla (59′ Patrocinio Alvarenga); Bruno López (59′ César Núñez) y Alfredo Benítez. D.T.: Claudio Vargas.

Nacional: Hernán Domínguez; Javier Duarte, Mauro Coronel, Jorge Trinidad y Tobías Ramírez (90′ Ricardo Bernal); Jhosías Campss (64′ Jesús Alcaraz), Matías Ávalos, Mauricio Cabrera y Mathias Roa (64′ Jesús Castillo); Marcelo Ríos (83′ Santiago González) y Tiago González (90′ Diego Ruiz). D.T.: Marcos Melgarejo.

Gol: No hubo. Amonestados: 18′ Alfredo Benítez, 30′ Bruno López, 60′ Alfredo Benítez, 73′ Matías Albarez y 79’ Javier Velázquez (G); 18′ Mauro Coronel, 29′ Jhosías Campss y 66′ Mauricio Cabrera (N). Expulsados: 60′ Alfredo Benítez (G); 76′ Mauricio Cabrera (N).

Sportivo Ameliano 2-Libertad 1

Estadio: Ameliano Villeta. Árbitro: Osmar Peralta. Asistentes: Hugo Martínez y Julio González.

Sportivo Ameliano: Ángel Sánchez; Ronald Peralta, Luis García, Juan Cardozo y Gualberto Coronel (77′ Óscar López); Juan José González, Gustavo Herrero, Francisco Torres (87′ Santiago Sosa) y Alex Servián (77′ Diego Paredes); Kevin Isa Luna (77′ Lucas Cohener) y Bruno Barja (88′ Juan Mereles). D.T.: Matías González.

Libertad: Ángel González; Mateo Giménez (82′ Diogo Portillo), Santiago Del Valle, Ángel Ibarra y Júnior Centurión; Darío Bordón, José Díaz, Adolfo Mendoza (59′ Óscar Acuña) y Pedro Villalba (67′ Santino Amarilla); Ever López (59′ Joaquín Bogarín) y Óscar Cabrera (82′ José Buhring). D.T.: César Brizuela.

Goles: 24′ Juan José González y 43′ Bruno Barja (SA); 11′ Santiago Del Valle (L). Amonestados: 21′ Alex Servián y 88′ Santiago Sosa (SA); 23′ Óscar Cabrera, 27′ Santiago Del Valle, 38′ Ángel Ibarra y 69′ Júnior Centurión (L).

Atlético Tembetary 0-Sportivo 2 de Mayo 2

Estadio: Complejo Tembetary (Villa Elisa). Árbitro: Raúl Quintana. Asistentes: Álvaro Servián y Derlis Benegas.

Atlético Tembetary: Enzo Maidana; Ángel Cristaldo, Lucas Álvarez, Bruno Recalde y Blas Mendoza (62′ Diego González); Rubén Pérez, José Cardozo (46′ Charly Silva), Pablo Ayala y Orlin Barreto; Fabio Ortiz (62′ Almir Barros) y José Groselle (73′ Néstor Alcaraz). D.T.: Jorge Núñez.

Sportivo 2 de Mayo: Juan Armoa; Pedro Franco, Diego Argüello, Gustavo Sanabria y Alan Veiga (85′ Sebastián Fernández); Rony Giménez (85′ Daniel Pereira), Luis Delgadillo, Denis Rodríguez (85′ Lisandro Otero) y Henry Riquelme (76′ Gilberto Icasatti); Leandro Castro (91′ Aaron Martínez) y Mauro Melgarejo. D.T.: Federico Ramírez.

Goles: 5′ Diego Argüello y 79′ Leandro Castro (2M). Amonestados: 47′ Charly Silva y 60′ Blas Mendoza (T); 55′ Luis Delgadillo y 92′ Daniel Pereira (2M).

Sportivo Luqueño 1-General Caballero JLM 3

Estadio: Próculo Cortázar (Areguá). Árbitro: Elías Ferreira. Asistentes: Hugo Espínola y Juan Carlos Peralta.

Sportivo Luqueño: Hugo Gaona; Jonathan Galeano, Jonathan Díaz, Diego Delvalle y Thiago Alarcón; Danilo Fernández (61′ Blas Escobar), Juan Echauri (75′ Josías Bobadilla), Matías Riveros (45′ Javier Piris) y Fernando Bobadilla; Roberto Villalba (75′ Ronaldo Sánchez) y Leandro Espínola (45′ Arnaldo Florentín). D.T.: Gilberto Palacios.

General Caballero JLM: Carlos Quiñónez; Arístides Vera, Júnior Cantero, Leonardo Rodríguez y Lucas Torres; Iván Duarte (73′ Gabriel Espínola), Derlis Cáceres (65′ Diego Haedo), Ángel Aguilera y Robert Florentín (73′ Ubaldo Pereira); Axel Baigorria (86′ Marcos Castellano) y Diego Ocampo. D.T.: Edy Peralta.

Goles: 69′ Roberto Villalba (SL); 43′ Junior Cantero, 59′ y 66′ Axel Baigorria (GC). Amonestados: 47′ Thiago Alarcón, 60′ Fernando Bobadilla, 89′ Jonathan Galeano y 91′ Diego Delvalle (SL); 40′ Júnior Cantero, 57′ Iván Duarte y 60′ Leonardo Rodríguez (GC).

Sportivo Trinidense 1-Olimpia 5

Estadio: Martín Torres (Santísima Trinidad). Árbitro: Mario Benítez. Asistentes: Félix Cantero y Manuel Allen.

Sportivo Trinidense: Fabrizio Insfrán; Edilson Sosa, Jesús Patiño, César Cáceres y Enzo Báez; Mauricio Arriola, Elías González (67′ Abel López), Thiago Jara (46′ Albaro Lugo) e Iván Mendoza (71′ Lucas Franco); Pedro Bogado (71′ Mathew González) y Óscar Dígalo (46′ Thiago Bogado). D.T.: Hugo Viveros.

Olimpia: Facundo Insfrán; Matías Argüello (74′ Erik Mareco), Alexander Meza (87′ Lucas Ramírez), Marcos Sanabria y Dylan Figueredo (74′ Víctor Palacios), Fredy Colmán (74′ Gerson Páez), Óscar Cardozo (87′ Rodney García) y Cristhofer Maqueda; Alan Cami y Pedro Zarza. D.T.: Diego Figueredo.

Goles: 46′ Pedro Bogado (T); 9′, 45′ y 61′ Álvaro Montiel, 21′ Alan Cano, de penal y 23′ Cristhofer Maqueda (O). Amonestados: 70′ Abel López (T); 52′ Facundo Insfrán y 58′ Matías Argüello (O).

* Clasificación: Olimpia 31 puntos, Cerro Porteño 29, Nacional 28, Sportivo Ameliano 27, Libertad 25, Guaraní 23, Recoleta FC 19, Sportivo 2 de Mayo 19, Sportivo Luqueño 18, Atlético Tembetary 15, Sportivo Trinidense 15 y General Caballero JLM 14.

* Máximos goleadores: Ricardo Marecos (Cerro Porteño) 10 goles , Tiago González (Nacional) 9, Édgar Bobadilla (Cerro Porteño) 7 y Thiago Bogado (Sportivo Trinidense) 7.

Programa de la fecha 17

* Viernes, a las 07:30: Recoleta FC vs. Guaraní, en el estadio Enrique Soler, en Capiatá. A las 20:30. Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño, en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero.

* Domingo, a las 07:30. Cerro Porteño vs. Olimpia, en el Parque Azulgrana, en Ypané. A las 07:30. Libertad vs. Atlético Tembetary, en el estadio Colegialito. A las 20:30. Nacional vs. Sportivo Ameliano, en el estadio Arsenio Erico, en Barrio Obrero.

* Martes, a las 07:30. General Caballero JLM vs. Sportivo Trinidense, en el estadio Ka’arendy, en Juan León Mallorquín.

* Datos proveídos por la el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol.