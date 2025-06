Sancionan a Falcao García por declaraciones contra el VAR

“Así me den 50.000 fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. ¡Que se jodan!”, dijo Falcao García en la rueda de prensa luego del partido que perdió 2-1 Millonarios ante Santa Fe, en la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales.

Lea más: Medellín busca el título contra Santa Fe

Tras analizar el caso, el Comité decidió “sancionar al señor Radamel Falcao García Zárate (...) con suspensión de cuatro fechas” y una multa de 15 salarios mensuales equivalentes a un poco más de 21 millones de pesos, según señaló la resolución publicada el viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igualmente, el Comité Disciplinario también sancionó con más de siete millones de pesos (unos 1.700 dólares) a Millonarios por la presencia de los escoltas de Falcao en zonas no permitidas en el primer partido de los cuadrangulares semifinales, en el que Santa Fe fue local en el estadio El Campín.

El futuro del “Tigre” es una incógnita. Su contrato con Millonarios vence el próximo 30 de junio y no se sabe si el goleador seguirá en el equipo o no. Falcao, de 39 años de edad, ha disputado este año 13 partidos oficiales con Millonarios y ha anotado seis goles, cuatro de ellos en los cuadrangulares semifinales.

Millonarios no clasificó para disputar el título del Torneo Apertura, instancia a la que llegaron Independiente Santa Fe e Independiente Medellín. En el primer partido, los equipos empataron 0-0 en Bogotá y el domingo disputarán el segundo y último juego que definirá al campeón de este torneo. EFE