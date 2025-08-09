2 de Mayo y Sportivo Trinidense, el primer partido de la fecha 7

2 de Mayo y Sportivo Trinidense abren hoy la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Gallo norteño y el Triki juegan a las 16:00 en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero: arbitra Juan Gabriel Benítez, el juez del superclásico, con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo, cortar la mala racha

2 de Mayo quiere finalizar la racha de dos encuentros sin victorias luego de la derrota 3-2 contra el puntero Cerro Porteño y el empate 1-1 con Nacional. El Gallo de Marcelo Palau tiene como objetivo ingresar a la Copa Sudamericana 2026: actualmente, es décimo en el acumulativo con 26 puntos, a 7 unidades de los puestos de clasificación al certamen continental.

Sportivo Trinidense, por una copa

Sportivo Trinidense busca un segundo triunfo consecutivo luego de superar 2-0 a Sportivo Luqueño. El Triki de José Arrúa apunta a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual: por el momento, es cuarto con 45 puntos en puestos de Copa Sudamericana 2026 y está a 6 unidades de Guaraní, tercero y en zona de la competencia de clubes más importante del continente.

La formación de 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Juan Feliú, Pedro Sosa, César Ramírez, Wilson Ibarrola; Elías alfonso, Franco Aragón, Brahian Fernández, Jesús Llano; Sergio Fretes y Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Armando Ruiz Díaz, César Benítez, Juan Vera, Diego Melgarejo; Joel Romábn, Nelson Gauto, Juan Salcedo, Tomás Rayer; Álex Alvarez y Fernando Romero.