2 de Mayo y Sportivo Trinidense, el primer partido de la fecha 7

2 de Mayo y Sportivo Trinidense disputan hoy el primer partido del séptimo capítulo del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Gallo norteño y el Triki juegan en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero: arranca a las 16:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 09:00
Néstor Camacho, futbolista de Sportivo Trinidense, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Néstor Camacho, futbolista de Sportivo Trinidense, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

2 de Mayo, cortar la mala racha

2 de Mayo quiere finalizar la racha de dos encuentros sin victorias luego de la derrota 3-2 contra el puntero Cerro Porteño y el empate 1-1 con Nacional. El Gallo de Marcelo Palau tiene como objetivo ingresar a la Copa Sudamericana 2026: actualmente, es décimo en el acumulativo con 26 puntos, a 7 unidades de los puestos de clasificación al certamen continental.

Sportivo Trinidense, por una copa

Sportivo Trinidense busca un segundo triunfo consecutivo luego de superar 2-0 a Sportivo Luqueño. El Triki de José Arrúa apunta a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual: por el momento, es cuarto con 45 puntos en puestos de Copa Sudamericana 2026 y está a 6 unidades de Guaraní, tercero y en zona de la competencia de clubes más importante del continente.

La formación de 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Juan Feliú, Pedro Sosa, César Ramírez, Wilson Ibarrola; Elías alfonso, Franco Aragón, Brahian Fernández, Jesús Llano; Sergio Fretes y Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Armando Ruiz Díaz, César Benítez, Juan Vera, Diego Melgarejo; Joel Romábn, Nelson Gauto, Juan Salcedo, Tomás Rayer; Álex Alvarez y Fernando Romero.

