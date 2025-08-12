Doble desafío azulgrana

El Ciclón de Barrio Obrero, Cerro Porteño, abrirá este miércoles la serie de octavos de final del mayor torneo de la Conmebol contra el argentino Estudiantes de La Plata. El duelo será en La Nueva Olla, a las 19:00, con el arbitraje del chileno Piero Maza.
La revancha será el miércoles 20, en el estadio Único de La Plata, en el mismo horario. El clasificado enfrentará en la siguiente instancia al Flamengo o al Inter de Porto Alegre.
Las entradas aún disponibles cuestan 50.000 guaraníes en Novena, 60.000 en Norte y 280.000 en Preferencias benefactor.
En cuanto al equipo, las principales bajas son Robert Piris da Motta (suspendido), Gastón Giménez y Gustavo Velázquez (lesionados).
La única duda pasaría por la inclusión de Cecilio Domínguez o Federico Carrizo en el puesto de enlace. Después, el panorama del elenco está despejado, con Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Wilder Viera y Cecilio o Pachi; Sergio Araújo y Jonatan Torres.
Tras el encuentro de mitad de semana se vendrá el sábado el choque con Guaraní, el inmediato perseguidor en el certamen doméstico. En principio, el “match” será en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30, aunque la sede podría cambiarse a La Arboleda de Rubio Ñu.