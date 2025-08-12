Apertura de la tercera fase de la Copa Paraguay

Los partidos de la jornada de martes, en el inicio de la tercera fase de la Copa Paraguay, se desarrollarán en Carapeguá y Asunción, específicamente en el barrio Madame Lynch, más conocido como Campo Grande.

Los de la categoría de Honor que competirán esta semana son Trinidense, Nacional (martes) y Luqueño (miércoles).

El programa comprende del desarrollo de los siguientes duelos:

* Martes, 13:30: River Plate (Intermedia)-Deportivo Santaní (Intermedia), en el Municipal de Carapeguá. 16:00: Sportivo Limpeño (Primera B)-Sportivo Trinidense (Primera), en el Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande. 18:30: 1º de Enero de Nueva Colombia (UFI)-Nacional (Primera), en Carapeguá.

* Miércoles, 18:00: Deportivo Minga Guazú (UFI)-Sportivo Luqueño (Primera), en Ka’arendy.

La siguiente tanda de encuentros de la llave de 16 del torneo integración se desarrollará entre el martes 26 y jueves 28 del presente mes, resaltando los choques que sostendrán Cerro Porteño y Libertad.

El miércoles 27, el Ciclón cotejará con Pastoreo FC (Intermedia), en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, a las 18:00.

El Guma, vigente campeón del evento, en el que lleva tres títulos conquistados, debutará el jueves 28 frente al 24 de Setiembre de Areguá (Primera B), en La Arboleda de Trinidad, a las 18:30.

Olimpia será el último en debutar entre los grandes. El miércoles 3 de setiembre cotejará con Fernando de la Mora (Intermedia), en Ka’arendy, a las 16:00.