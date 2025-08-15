Oficial: Los tres cambios de estadios para las fechas 8 y 9

Los dos clásicos de la octava ronda y un encuentro de la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay sufrieron modificaciones de estadios. El Consejo de la Divisional Profesional oficializó hoy los nuevos escenarios de los partidos Guaraní vs. Cerro Porteño, Olimpia vs. Libertad y General Caballero vs. Olimpia.

Por la rueda 8, Guaraní y Cerro Porteño jugarán el sábado 16 de agosto, a las 18:30, en el Arsenio Erico, mientras que Olimpia y Libertad, el domingo 17, a las 16:00, en el Defensores del Chaco, ambos en Asunción. Por su lado, en la próxima, General Caballero recibirá a Olimpia el domingo 24, a las 16:00, en el Ka’arendy de la ciudad de Juan León Mallorquín.

Los tres partidos que cambian de estadio

Guaraní vs. Cerro Porteño: del Luis Salinas al Arsenio Erico

Olimpia vs. Libertad: del Luis Alfonso Giagni al Defensores del Chaco

General Caballero vs. Olimpia: del Antonio Aranda al Ka’arendy.