Libertad: Día de festejo en Tuyucuá

Con 97 goles en Liga, Roque es uno de los goleadores históricos en el historial del fútbol paraguayo y puede ingresar a la selecta nómina de los “100” considerando que aún milita en Primera. También Santa Cruz se mantiene como el máximo artillero de la selección mayor con 32 anotaciones en 112 partidos apuntados.

Las 97 conquistas de Roque en Primera se reparten en 80 con la casaca de Olimpia, 17 en filas de Libertad. A estas, se suman 8 goles en Copa Paraguay y 2 en Supercopa Paraguay.

Lea además: Libertad 0-River Plate 0: Se define en el desquite

Un equipo mixto en el clásico

Considerando la necesidad de ganar el próximo jueves en Buenos Aires a River Plate, en el desquite copero, lo más cercano es que el técnico Sergio Aquino aliste una formación mixta en el duelo del domingo frente a Olimpia. Lo seguro es que el arquero Martín Silva se mantenga y luego a esperar ver cuál será el once, pues Matías Espinoza es otra resta por lesión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy