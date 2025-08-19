Recoleta FC: Cada partido, un examen

Si bien el objetivo primario de Recoleta FC, que es la permanencia en Primera, parece estar encaminado, las aspiraciones canarias son superiores y el rendimiento del equipo que comanda Jorge González Frutos no está acorde a las proyecciones.
Las autoridades consideran que el cierre ideal de la temporada (la segunda en la división de Honor, después del 2002) sería con una clasificación internacional.
El sábado, “Reco” jugará contra Luqueño en Itauguá, a las 18:30.
