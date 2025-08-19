Fútbol

Recoleta FC: Cada partido, un examen

En comparación al Apertura, la campaña de Recoleta FC en el Clausura no es la mejor. Para la dirigencia, encabezada por Luis Antonio Vidal, cada partido es un examen.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 17:38
Luis Antonio Vidal Velázquez (51 años), presidente de Recoleta FC, con la indumentaria a ser utilizada por el Canario en la Copa Paraguay, contra Sol de América.
Luis Antonio Vidal Velázquez (51 años), presidente de Recoleta FC, con la indumentaria a ser utilizada por el Canario en la Copa Paraguay, contra Sol de América.Gentileza

Si bien el objetivo primario de Recoleta FC, que es la permanencia en Primera, parece estar encaminado, las aspiraciones canarias son superiores y el rendimiento del equipo que comanda Jorge González Frutos no está acorde a las proyecciones.

Lea más: Sin goles en el sintético

Las autoridades consideran que el cierre ideal de la temporada (la segunda en la división de Honor, después del 2002) sería con una clasificación internacional.

El sábado, “Reco” jugará contra Luqueño en Itauguá, a las 18:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado