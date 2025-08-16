Recoleta FC0-General Caballero JLM 0: Sin goles en el sintético

Un tiempo a cada uno en duelo combativo

Los primeros 20 minutos, el trámite de juego mostró el protagonismo de Recoleta, que manejó el esférico utilizando el juego por las bandas para dirigir el peligro a la portería de Luis Guillén, quien volvía a la titularidad.

En ese lapso, el “Canario” logró inquietar con una acción que tuvo su origen en un pase profundo de Aldo González al espacio para Ferreira, quien impuso su velocidad para quedar de cara al gol y luego ejecutar el derechazo que Guillén logró desviar con el pecho.

Tres minutos después, volvió a conectar el elenco amarillo, esta vez con Báez, quien tomó un despeje corto de la defensa rival y sacó el buscapié que encontró un taco de Lucas González y otra providencial reacción de Guillén.

Luego de esas insinuaciones, el cuadro “militar” logró asentarse en el campo sintético y antes que culmine la primera fracción estuvo cerca de inaugurar el marcador con un centro de Cabrera que Díaz conectó con un zurdazo de primera que se estrelló por el poste.

En la complementaria arrancó mejor el “Rojo” que estuvo cerca de quebrar el cero, con una chance que tuvo su origen con un centro de Arce que conectó Clementino con un cabezazo colocado muy bien intuido por el portero Falcón.

Cuando se llegaba al tiempo cumplido, el elenco de Ka’arendy logró anotar por intermedio de Mareco, conectando un tiro libre de Arce, tanto que fue anulado por indicación del VAR por posición adelantada del defensor, mediante una demarcación que dejó dudas.