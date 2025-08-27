Newell’s, quinto club en la carrera de Josué Colmán

Teniendo el cambio de ritmo como principal característica, Josué Colmán surgió en la cantera de Cerro Porteño, debutando en Primera en corta edad.
El volante ofensivo, de 27 años, militó en Orlando City de Estados Unidos, retornó al Ciclón, luego estuvo en Guaraní y últimamente defendió los colores del Mazatlán de México.
De superar la revisión médica, Colmán será el cuarto futbolista paraguayo en el plantel superior rojinegro, después de Juan Ángel Espínola, Saúl Savín Salcedo y Carlos Gabriel González, el popular Cocoliso.
