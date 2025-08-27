Fútbol

Newell’s, quinto club en la carrera de Josué Colmán

David Josué Colmán acordó su vínculo con Newell’s Old Boys, que será el quinto club en su carrera, iniciada en Cerro Porteño. El paraguayo llegará el jueves a Rosario para ser sometido a las pruebas médicas.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 17:22
David Josué Colmán Escobar proseguirá su carrera en el argentino Newell's Old Boys de Rosario.
Teniendo el cambio de ritmo como principal característica, Josué Colmán surgió en la cantera de Cerro Porteño, debutando en Primera en corta edad.

El volante ofensivo, de 27 años, militó en Orlando City de Estados Unidos, retornó al Ciclón, luego estuvo en Guaraní y últimamente defendió los colores del Mazatlán de México.

De superar la revisión médica, Colmán será el cuarto futbolista paraguayo en el plantel superior rojinegro, después de Juan Ángel Espínola, Saúl Savín Salcedo y Carlos Gabriel González, el popular Cocoliso.

